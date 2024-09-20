Пілот FPV-дронів із харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу Forbes

Пілот FPV-дронів Нікіта «Дарвін» Міцик із батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу «30 до 30: майбутні лідери» від журналу Forbes.

21-річний Дарвін був відзначений у категорії «Військові та волонтери», розповів командир батальйону Юрій Федоренко.

«Сміливий та ефективний. Виявляє розумну ініціативність, має природну харизму та набуту професійність для передачі бойового досвіду майбутнім пілотам», – відзначив Федоренко роботу Міцика.

Комбат також розповів, що Дарвін пішов в армію у перші дні повномасштабної війни з лави медуніверситету ім. Богомольця у віці 18 років. Починав свій шлях як бойовий медик, а згодом став одним із найефективніших FPV-пілотів у «Ахіллесі». Зараз Дарвін паралельно з основною роботою передає свої знання та навички новобранцям батальйону як інструктор.



Фото: Юрій Федоренко/Telegram