Пілот FPV-дронів із харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу Forbes
Пілот FPV-дронів Нікіта «Дарвін» Міцик із батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу «30 до 30: майбутні лідери» від журналу Forbes.
21-річний Дарвін був відзначений у категорії «Військові та волонтери», розповів командир батальйону Юрій Федоренко.
«Сміливий та ефективний. Виявляє розумну ініціативність, має природну харизму та набуту професійність для передачі бойового досвіду майбутнім пілотам», – відзначив Федоренко роботу Міцика.
Комбат також розповів, що Дарвін пішов в армію у перші дні повномасштабної війни з лави медуніверситету ім. Богомольця у віці 18 років. Починав свій шлях як бойовий медик, а згодом став одним із найефективніших FPV-пілотів у «Ахіллесі». Зараз Дарвін паралельно з основною роботою передає свої знання та навички новобранцям батальйону як інструктор.
Фото: Юрій Федоренко/Telegram
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: ахиллес, Форбс, Харків, Юрий Федоренко;
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пілот FPV-дронів Нікіта «Дарвін» Міцик із батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу «30 до 30: майбутні лідери» від журналу Forbes.".