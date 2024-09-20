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Пілот FPV-дронів із харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу Forbes

Суспільство 21:59   20.09.2024
Олена Нагорна
Пілот FPV-дронів із харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу Forbes Фото: Юрій Федоренко/Telegram

Пілот FPV-дронів Нікіта «Дарвін» Міцик із батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу «30 до 30: майбутні лідери» від журналу Forbes.

21-річний Дарвін був відзначений у категорії «Військові та волонтери», розповів командир батальйону Юрій Федоренко.

«Сміливий та ефективний. Виявляє розумну ініціативність, має природну харизму та набуту професійність для передачі бойового досвіду майбутнім пілотам», – відзначив Федоренко роботу Міцика.

Комбат також розповів, що Дарвін пішов в армію у перші дні повномасштабної війни з лави медуніверситету ім. Богомольця у віці 18 років. Починав свій шлях як бойовий медик, а згодом став одним із найефективніших FPV-пілотів у «Ахіллесі». Зараз Дарвін паралельно з основною роботою передає свої знання та навички новобранцям батальйону як інструктор.


Фото: Юрій Федоренко/Telegram

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2024 в 21:59;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пілот FPV-дронів Нікіта «Дарвін» Міцик із батальйону ударних БпАК «Ахіллес» харківської 92-ї ОШБр увійшов до рейтингу «30 до 30: майбутні лідери» від журналу Forbes.".