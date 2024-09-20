Пилот FPV-дронов из харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30» от Forbes

Пилот FPV-дронов Никита «Дарвин» Мицык из батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30: будущие лидеры» от журнала Forbes.

21-летний Дарвин был отмечен в категории «Военные и волонтеры», рассказал командир батальона Юрий Федоренко.

«Смелый и эффективный. Проявляет разумную инициативность, имеет природную харизму и приобретенный профессионализм для передачи боевого опыта будущим пилотам», — отметил Федоренко работу Мицыка.

Комбат также рассказал, что Дарвин пошел в армию в первые дни полномасштабной войны со скамьи медуниверситета им. Богомольца в возрасте 18 лет. Начинал свой путь как боевой медик, а впоследствии стал одним из самых эффективных FPV-пилотов в «Ахиллесе». Сейчас Дарвин параллельно с основной работой передает свои знания и навыки новобранцам батальона как инструктор.



Фото: Юрий Федоренко/Telegram