Пилот FPV-дронов из харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30» от Forbes
Пилот FPV-дронов Никита «Дарвин» Мицык из батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30: будущие лидеры» от журнала Forbes.
21-летний Дарвин был отмечен в категории «Военные и волонтеры», рассказал командир батальона Юрий Федоренко.
«Смелый и эффективный. Проявляет разумную инициативность, имеет природную харизму и приобретенный профессионализм для передачи боевого опыта будущим пилотам», — отметил Федоренко работу Мицыка.
Комбат также рассказал, что Дарвин пошел в армию в первые дни полномасштабной войны со скамьи медуниверситета им. Богомольца в возрасте 18 лет. Начинал свой путь как боевой медик, а впоследствии стал одним из самых эффективных FPV-пилотов в «Ахиллесе». Сейчас Дарвин параллельно с основной работой передает свои знания и навыки новобранцам батальона как инструктор.
Фото: Юрий Федоренко/Telegram
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: ахиллес, Форбс, Харьков, Юрий Федоренко;
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 21:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пилот FPV-дронов Никита «Дарвин» Мицык из батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30: будущие лидеры» от журнала Forbes.".