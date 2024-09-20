Live
  • Пт 20.09.2024
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.44
  • EUR 46.24

Пилот FPV-дронов из харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30» от Forbes

Общество 21:59   20.09.2024
Елена Нагорная
Пилот FPV-дронов из харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30» от Forbes Фото: Юрий Федоренко/Telegram

Пилот FPV-дронов Никита «Дарвин» Мицык из батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30: будущие лидеры» от журнала Forbes.

21-летний Дарвин был отмечен в категории «Военные и волонтеры», рассказал командир батальона Юрий Федоренко.

«Смелый и эффективный. Проявляет разумную инициативность, имеет природную харизму и приобретенный профессионализм для передачи боевого опыта будущим пилотам», — отметил Федоренко работу Мицыка.

Комбат также рассказал, что Дарвин пошел в армию в первые дни полномасштабной войны со скамьи медуниверситета им. Богомольца в возрасте 18 лет. Начинал свой путь как боевой медик, а впоследствии стал одним из самых эффективных FPV-пилотов в «Ахиллесе». Сейчас Дарвин параллельно с основной работой передает свои знания и навыки новобранцам батальона как инструктор.


Фото: Юрий Федоренко/Telegram

Читайте также: Весной могут сделать более эффективный боеприпас – Федоренко о «дронах-драконах»

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Новые взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» у медучреждения в центре
Новые взрывы в Харькове: Терехов сообщил о «прилете» у медучреждения в центре
20.09.2024, 22:50
Главные новости 20 сентября: область в дыму, «прилеты» по Харькову
Главные новости 20 сентября: область в дыму, «прилеты» по Харькову
20.09.2024, 23:04
На Харьков скинули ФАБ-250: Фильчаков сообщил детали и показал обломки (видео)
На Харьков скинули ФАБ-250: Фильчаков сообщил детали и показал обломки (видео)
20.09.2024, 20:07
Страсти вокруг Дворца детского творчества в Харькове: что происходит (видео)
Страсти вокруг Дворца детского творчества в Харькове: что происходит (видео)
20.09.2024, 18:01
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
В Харькове распыляют препараты на основе грибов и бактерий: зачем (фото)
20.09.2024, 12:12
Смертельный удар по Ковшаровке на Харьковщине: разрушения показали НПУ и ГСЧС
Смертельный удар по Ковшаровке на Харьковщине: разрушения показали НПУ и ГСЧС
20.09.2024, 21:05

Новости по теме:

22:44
Весной могут сделать более эффективный боеприпас — Федоренко о дронах-драконах
12:10
Укрепления на границе Белгородской области выжигают дроны-драконы (фото)
10:52
«Это верная гибель» — командир ВСУ о тактике россиян под Харьковом
19:42
За неделю противник ни на метр не продвинулся под Купянском — Федоренко
10:18
Под Харьковом ВС РФ действуют «по донецкому сценарию» — «Ахиллес»

Вы читали новость: «Пилот FPV-дронов из харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30» от Forbes»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2024 в 21:59;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пилот FPV-дронов Никита «Дарвин» Мицык из батальона ударных БпАК «Ахиллес» харьковской 92-й ОШБр вошел в рейтинг «30 до 30: будущие лидеры» от журнала Forbes.".