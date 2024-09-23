Четверо людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини: куди прилітало

Вранці 23 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілів Харківщини. За його даними, внаслідок ворожих атак є постраждалі, також – зруйнована цивільна інфраструктура.

Протягом доби ворог обстрілював Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони, повідомив начальник ХОВА.

“Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено дві господарські споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації”, – розповів Синєгубов.

А ближче до ночі під удар потрапив Ізюмський район. Внаслідок обстрілу постраждалих двоє – 76-річний чоловік та 64-річна жінка.