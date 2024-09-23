Четверо людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини: куди прилітало
Вранці 23 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілів Харківщини. За його даними, внаслідок ворожих атак є постраждалі, також – зруйнована цивільна інфраструктура.
Протягом доби ворог обстрілював Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони, повідомив начальник ХОВА.
“Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено дві господарські споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації”, – розповів Синєгубов.
А ближче до ночі під удар потрапив Ізюмський район. Внаслідок обстрілу постраждалих двоє – 76-річний чоловік та 64-річна жінка.
Читайте також: Головні новини Харкова 23 вересня: як минула ніч
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: обстріли, Олег Синегубов, пострадали, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Четверо людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини: куди прилітало»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 08:34;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілів Харківщини. За його даними, внаслідок ворожих атак є постраждалі, також – зруйновано громадянську інфраструктуру. ".