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Четверо людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини: куди прилітало

Україна 08:34   23.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Четверо людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини: куди прилітало

Вранці 23 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілів Харківщини. За його даними, внаслідок ворожих атак є постраждалі, також – зруйнована цивільна інфраструктура. 

Протягом доби ворог обстрілював Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський райони, повідомив начальник ХОВА.

“Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено дві господарські споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації”, – розповів Синєгубов.

А ближче до ночі під удар потрапив Ізюмський район. Внаслідок обстрілу постраждалих двоє – 76-річний чоловік та 64-річна жінка.

Читайте також: Головні новини Харкова 23 вересня: як минула ніч 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 08:34;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 18 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про результати обстрілів Харківщини. За його даними, внаслідок ворожих атак є постраждалі, також – зруйновано громадянську інфраструктуру. ".