Четверо людей пострадали из-за вражеских обстрелов Харьковщины: куда прилетало
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Утром 23 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины. По его данным, вследствие вражеских атак есть пострадавшие, также – разрушена гражданская инфраструктура.
В течение суток враг обстреливал Чугуевский, Изюмский и Купянский районы, сообщил начальник ХОВА.
«Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела частично разрушен частный дом, повреждены два хозяйственных сооружения. Пострадали две женщины 64 и 68 лет, острая реакция на стресс, без госпитализации», – рассказал Синегубов.
А ближе к ночи под удар попал Изюмский район. Вследствие обстрела пострадавших двое – 76-летний мужчина и 64-летняя женщина.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: обстрелы, Олег Синегубов, пострадали, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 08:34;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины. По его данным, вследствие вражеских атак есть пострадавшие, а также – разрушена гражданская инфраструктура. ".