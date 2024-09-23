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Четверо людей пострадали из-за вражеских обстрелов Харьковщины: куда прилетало

Украина 08:34   23.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Четверо людей пострадали из-за вражеских обстрелов Харьковщины: куда прилетало Скриншот

Утром 23 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины. По его данным, вследствие вражеских атак есть пострадавшие, также – разрушена гражданская инфраструктура. 

В течение суток враг обстреливал Чугуевский, Изюмский и Купянский районы, сообщил начальник ХОВА.

«Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела частично разрушен частный дом, повреждены два хозяйственных сооружения. Пострадали две женщины 64 и 68 лет, острая реакция на стресс, без госпитализации», – рассказал Синегубов.

А ближе к ночи под удар попал Изюмский район. Вследствие обстрела пострадавших двое – 76-летний мужчина и 64-летняя женщина.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 08:34;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 18 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины. По его данным, вследствие вражеских атак есть пострадавшие, а также – разрушена гражданская инфраструктура. ".