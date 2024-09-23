Четверо людей пострадали из-за вражеских обстрелов Харьковщины: куда прилетало

Утром 23 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о результатах обстрелов Харьковщины. По его данным, вследствие вражеских атак есть пострадавшие, также – разрушена гражданская инфраструктура.

В течение суток враг обстреливал Чугуевский, Изюмский и Купянский районы, сообщил начальник ХОВА.

«Купянский р-н, Купянская ТГ, пгт Купянск-Узловой. В результате обстрела частично разрушен частный дом, повреждены два хозяйственных сооружения. Пострадали две женщины 64 и 68 лет, острая реакция на стресс, без госпитализации», – рассказал Синегубов.

А ближе к ночи под удар попал Изюмский район. Вследствие обстрела пострадавших двое – 76-летний мужчина и 64-летняя женщина.