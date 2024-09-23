Главные новости Харькова 23 сентября: как прошла ночь
Фото: Василий Голосный
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:03
Ночь на Харьковщине прошла относительно спокойно и без тревог
Тревога в Харькове и области прозвучала в 21:37. По данным Воздушных сил ВСУ, угроза возникла из-за активности вражеской авиации на северо-востоке.
В 21:40 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе авиаудара.
А в 23:17 в Воздушных силах вновь объявили о пусках вражеских КАБов.
Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) дали в 00:02.
Читайте также: Сегодня 23 сентября: какой праздник и день в истории
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: главные новости, КАБ, тревоги, харьковщина, хроника;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Главные новости Харькова 23 сентября: как прошла ночь»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 07:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".