Главные новости Харькова 23 сентября: как прошла ночь

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:03

Ночь на Харьковщине прошла относительно спокойно и без тревог

Тревога в Харькове и области прозвучала в 21:37. По данным Воздушных сил ВСУ, угроза возникла из-за активности вражеской авиации на северо-востоке.

В 21:40 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе авиаудара.

А в 23:17 в Воздушных силах вновь объявили о пусках вражеских КАБов.

Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) дали в 00:02.