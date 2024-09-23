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Главные новости Харькова 23 сентября: как прошла ночь

Украина 07:03   23.09.2024
Николь Костенко-Лагутина
Главные новости Харькова 23 сентября: как прошла ночь Фото: Василий Голосный

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:03

Ночь на Харьковщине прошла относительно спокойно и без тревог

Тревога в Харькове и области прозвучала в 21:37. По данным Воздушных сил ВСУ, угроза возникла из-за активности вражеской авиации на северо-востоке.  

В 21:40 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил об угрозе авиаудара. 

А в 23:17 в Воздушных силах вновь объявили о пусках вражеских КАБов. 

Отбой тревоги в Харькове и области (кроме Липецкой и Волчанской громады) дали в 00:02. 

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 07:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".