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Головні новини Харкова 23 вересня: 23 бої в області, пожежі в екосистемах

Україна 09:05   23.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 23 вересня: 23 бої в області, пожежі в екосистемах

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

09:05

Генштаб повідомив про 23 бої в Харківській області за добу

На Харківському напрямку, в районі Вовчанська та Тихого, сталося сім бойових зіткнень. Крім того, 16 разів ворог штурмував наші позиції у районі Куп’янська, поінформували у Генштабі.

“Сили оборони відображали штурмові дії противника у Петропавлівки, Синьківки, Глушківки, Кругляківки, Лозової та Стельмахівки”, – уточнили у ГШ.

Також армія РФ скидала авіабомби на такі населені пункти області: Вовчанські Хутори, Вовчанськ, Куп’янськ, Куп’янськ-Вузловий та Першотравневе.

08:42

Четверо людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини: куди прилітало

Протягом доби ворог обстрілював Чугуївський, Ізюмський та Куп’янський район, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Куп’янський р-н, Куп’янська ТГ, смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу частково зруйновано приватний будинок, пошкоджено дві господарські споруди. Постраждали дві жінки 64 та 68 років, гостра реакція на стрес, без госпіталізації”, – розповів Синєгубов.

А ближче до ночі під удар потрапив Ізюмський район. Внаслідок обстрілу постраждалих двоє – 76-річний чоловік та 64-річна жінка.

08:07

ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини

Усього за добу на Харківщині виникло 55 пожеж, чотири з них – через обстріли РФ, уточнили у ДСНС.

“За добу в Харківській області зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів в Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Три з чотирьох пожеж сталися в екосистемах. Загальна площа випаленої ворогом землі склала 3 га”, – додали рятувальники.

Загалом за добу в екосистемах регіону зафіксовано 28 пожеж, загальна площа займання – шість гектарів.

07:03

Ніч на Харківщині минула відносно спокійно та без тривог

Тривога в Харкові та області пролунала о 21:37. За даними Повітряних сил ЗСУ, загроза виникла через активність ворожої авіації на північному сході.  

О 21:40 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу авіаудару. 

А о 23:17 у Повітряних силах знову оголосили про пуски ворожих КАБів. 

Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) дали о 00:02. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 09:05;

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