ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини

Про пожежі, які за добу виникли в екосистемах Харківщини, а також внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усього за добу на Харківщині виникло 55 пожеж, чотири з них – через обстріли РФ, уточнили у ДСНС.

“За добу в Харківській області зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів в Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Три з чотирьох пожеж сталися в екосистемах. Загальна площа випаленої ворогом землі склала 3 га”, – додали рятувальники.

Загалом за добу в екосистемах регіону зафіксовано 28 пожеж, загальна площа займання – шість гектарів.