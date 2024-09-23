Live
  • Пн 23.09.2024
  • Харків  +16°С
  • USD 41.35
  • EUR 46.15

ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини

Події 08:02   23.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини

Про пожежі, які за добу виникли в екосистемах Харківщини, а також внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Усього за добу на Харківщині виникло 55 пожеж, чотири з них – через обстріли РФ, уточнили у ДСНС.

“За добу в Харківській області зафіксовано чотири пожежі від ворожих обстрілів в Ізюмському, Чугуївському та Куп’янському районах області. Три з чотирьох пожеж сталися в екосистемах. Загальна площа випаленої ворогом землі склала 3 га”, – додали рятувальники.

Загалом за добу в екосистемах регіону зафіксовано 28 пожеж, загальна площа займання – шість гектарів.

Читайте також: ISW: ЗСУ контратакують біля Куп’янська, штурми РФ на півночі області – безуспішні

 

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
ЗС РФ спромоглися майже вирішити завдання на Покровському напрямку – Машовець
23.09.2024, 08:23
Генштаб повідомив про 23 бої в Харківській області за добу
Генштаб повідомив про 23 бої в Харківській області за добу
23.09.2024, 08:54
Четверо людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини: куди прилітало
Четверо людей постраждали через ворожі обстріли Харківщини: куди прилітало
23.09.2024, 08:34
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
У Харкові завершили ремонт Дзеркального струменя за 1,75 млн грн (відео)
15.07.2024, 20:26
ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини
ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини
23.09.2024, 08:02
Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини
Жителям міста на Харківщині радять не виходити з дому: причини
20.09.2024, 07:24

Новини за темою:

14:17
Харківщина у вогні: що ускладнює гасити пожежі, розповів Синєгубов
21:20
“Не внаслідок бойових дій”: на Харківщині спалахнув газопровід (відео)
12:15
Масштабна пожежа спалахнула на складах із фарбою у Харкові
22:01
20 мешканців евакуювали з будинку в центрі Харкова через масштабну пожежу
08:28
У Харкові чоловік загинув через погану електропроводку

Ви читали новину: «ДСНС: 28 разів виїжджали рятувальники на пожежі в екосистемах Харківщини»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 08:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, які за добу виникли в екосистемах Харківщини, а також внаслідок ворожих обстрілів, повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.".