ISW: ЗСУ наступають біля Куп’янська, штурми РФ на півночі області безуспішні

ЗС РФ не можуть змінити лінію фронту на півночі Харківщини, а українські військові успішно контратакували у Куп’янському районі. Про це повідомили у ранковому зведенні в Інституті вивчення війни (ISW).

На півночі Харківщини бої тривали біля Глибокого та біля Вовчанська. Проте окупантам не вдається змінити ситуацію на цьому напрямі. За даними українських джерел, на штурми сюди відправляють недосвідчених та непідготовлених військових РФ, новобранців, уточнили в ISW.

На Куп’янському напрямку ЗСУ змогли повернути території біля Кислівки. Водночас деяких успіхів тут змогли досягти й окупанти.

“22 вересня російські блогери заявили, що російські війська просунулися вздовж фронту шириною 2,5 кілометра і глибиною два кілометри на схід від Кругляківки (на північний захід від Сватового) і що російські війська намагатимуться просунутися до Кругляківки після того, як спробують просунутися біля Колісниківки (безпосередньо на північ від Кругляківки)”, – зазначили аналітики.

Крім того, армія РФ продовжує штурмувати наші позиції біля Синьківки та Петропавлівки.