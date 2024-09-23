ISW: ВСУ контратакуют возле Купянска, штурмы РФ на севере области – безуспешны
ВС РФ не могут изменить линию фронта на севере Харьковщины, а украинские военные успешно контратаковали в Купянском районе. Об этом сообщили в утренней сводке в Институте изучения войны (ISW).
На севере Харьковщины бои продолжались около Глубокого и возле Волчанска. Однако оккупантам не удается изменить ситуацию на этом направлении. По данным украинских источников, на штурмы сюда отправляют неопытных и неподготовленных военных РФ, новобранцев, уточняют в ISW.
На Купянском направлении ВСУ смогли вернуть территории около Кисловки. В то же время, некоторых успехов тут смогли добиться и оккупанты.
«22 сентября российские блоггеры заявили, что российские войска продвинулись вдоль фронта шириной 2,5 километра и глубиной два километра к востоку от Кругляковки (к северо-западу от Сватового) и что российские войска пытаются продвинуться к Кругляковке после того, как попытаются продвинуться возле Колесниковки (непосредственно к северу от Кругляковки)», – отметили аналитики.
Кроме того, армия РФ продолжает штурмовать наши позиции около Синьковки и Петропавловки.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: isw, контрнаступ, контрнаступление, купянск, штурм;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 07:32;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ВС РФ не могут изменить линию фронта на севере Харьковщины, а украинские военные успешно контратаковали в Купянском районе. Об этом сообщили в утренней сводке в Институте изучения войны (ISW).".