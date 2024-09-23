ISW: ВСУ контратакуют возле Купянска, штурмы РФ на севере области – безуспешны

ВС РФ не могут изменить линию фронта на севере Харьковщины, а украинские военные успешно контратаковали в Купянском районе. Об этом сообщили в утренней сводке в Институте изучения войны (ISW).

На севере Харьковщины бои продолжались около Глубокого и возле Волчанска. Однако оккупантам не удается изменить ситуацию на этом направлении. По данным украинских источников, на штурмы сюда отправляют неопытных и неподготовленных военных РФ, новобранцев, уточняют в ISW.

На Купянском направлении ВСУ смогли вернуть территории около Кисловки. В то же время, некоторых успехов тут смогли добиться и оккупанты.

«22 сентября российские блоггеры заявили, что российские войска продвинулись вдоль фронта шириной 2,5 километра и глубиной два километра к востоку от Кругляковки (к северо-западу от Сватового) и что российские войска пытаются продвинуться к Кругляковке после того, как попытаются продвинуться возле Колесниковки (непосредственно к северу от Кругляковки)», – отметили аналитики.

Кроме того, армия РФ продолжает штурмовать наши позиции около Синьковки и Петропавловки.

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