ГСЧС: 28 раз выезжали спасатели на пожары в экосистемах Харьковщины

О пожарах, которые за сутки возникли в экосистемах Харьковщины, а также – вследствие вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего за сутки на Харьковщине возникло 55 пожаров, четыре из них – из-за обстрелов РФ, уточнили в ГСЧС.

«За сутки в Харьковской области зафиксировано четыре пожара от вражеских обстрелов в Изюмском, Чугуевском и Купянском районах области. Три из четырех пожаров произошли в экосистемах. Общая площадь выжженной врагом земли составила 3 ​​га», – добавили спасатели.

Всего за сутки в экосистемах региона зафиксировали 28 пожаров, общая площадь возгорания – шесть гектаров.