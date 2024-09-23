ГСЧС: 28 раз выезжали спасатели на пожары в экосистемах Харьковщины
О пожарах, которые за сутки возникли в экосистемах Харьковщины, а также – вследствие вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Всего за сутки на Харьковщине возникло 55 пожаров, четыре из них – из-за обстрелов РФ, уточнили в ГСЧС.
«За сутки в Харьковской области зафиксировано четыре пожара от вражеских обстрелов в Изюмском, Чугуевском и Купянском районах области. Три из четырех пожаров произошли в экосистемах. Общая площадь выжженной врагом земли составила 3 га», – добавили спасатели.
Всего за сутки в экосистемах региона зафиксировали 28 пожаров, общая площадь возгорания – шесть гектаров.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорание, ГСЧС в Харьковской области, пожары, пожары в экосистемах;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 08:02;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые за сутки возникли в экосистемах Харьковщины, а также – вследствие вражеских обстрелов, сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".