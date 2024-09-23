17-річний хлопець, постраждалий через удар по Харкову 21.09, прийшов до тями

Про стан постраждалих внаслідок удару по Харкову 21 вересня повідомили у пресслужбі ХОВА.

«На сьогодні в лікарні залишилося чотири особи, інші – амбулаторно. З чотирьох – двоє важкі, хлопчик 17-ти років прийшов до тями, але важкий і його мати 39-ти років, їй краще, але вона також важка. І ще двоє у стані середньої тяжкості», – уточнили в ХОВА.

Нагадаємо, вибухи пролунали у Харкові близько 23:00 21 вересня. В облпрокуратурі поінформували, що ворожий літак Су-34 випустив три авіабомби, попередньо ФАБ-250. Дві долетіли до Харкова, третя впала в Малоданилівській громаді. У Шевченківському районі Харкова влучання зафіксували у п’яти метрах від 16-поверхівки. За даними облуправління Нацполіції, були пошкоджені фасад та вікна 16-поверхівки, з неї евакуювали понад 80 мешканців. Чотири машини перед будинком згоріли повністю, ще 21 пошкоджена. Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що через удар постраждала 21 людина, зокрема 17-річний хлопець, 17-річна дівчина та 8-річна дівчинка.