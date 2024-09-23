Подросток, пострадавший из-за удара по Харькову 21.09, пришел в сознание
О состоянии пострадавших в результате авиаатаки на Харьков 21 сентября сообщили в пресс-службе ХОВА.
«Сейчас в больнице осталось четыре человека, остальные – амбулаторно. Из четырех — двое тяжелых, мальчик 17-ти лет очнулся, но тяжелый и его мать 39-ти лет, ей лучше, но она тоже тяжелая. И еще двое в состоянии средней тяжести», – уточнили в ХОВА.
Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 23:00 21 сентября. В облпрокуратуре проинформировали, что вражеский самолет Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. По данным облуправления Нацполиции, были повреждены фасад и окна 16-этажки, из нее эвакуировали более 80 жильцов. Четыре машины перед домом сгорели полностью, еще 21 повреждена. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара пострадал 21 человек, в том числе 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка.
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 14:10;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии пострадавших в результате авиаатаки на Харьков 21 сентября сообщили в пресс-службе ХОВА.".