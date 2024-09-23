Live
  • Пн 23.09.2024
  • Харьков  +24°С
  • USD 41.35
  • EUR 46.15

Подросток, пострадавший из-за удара по Харькову 21.09, пришел в сознание

Общество 14:10   23.09.2024
Виктория Яковенко
Подросток, пострадавший из-за удара по Харькову 21.09, пришел в сознание

О состоянии пострадавших в результате авиаатаки на Харьков 21 сентября сообщили в пресс-службе ХОВА.

«Сейчас в больнице осталось четыре человека, остальные – амбулаторно. Из четырех — двое тяжелых, мальчик 17-ти лет очнулся, но тяжелый и его мать 39-ти лет, ей лучше, но она тоже тяжелая. И еще двое в состоянии средней тяжести», – уточнили в ХОВА.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 23:00 21 сентября. В облпрокуратуре проинформировали, что вражеский самолет Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. По данным облуправления Нацполиции, были повреждены фасад и окна 16-этажки, из нее эвакуировали более 80 жильцов. Четыре машины перед домом сгорели полностью, еще 21 повреждена. Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара пострадал 21 человек, в том числе 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
23.09.2024, 12:56
Главные новости Харькова 23 сентября: 23 боя в области, пожары в экосистемах
Главные новости Харькова 23 сентября: 23 боя в области, пожары в экосистемах
23.09.2024, 15:20
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
22.09.2024, 19:00
ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
23.09.2024, 08:23
«Украинцы воюют с Богом» – пропагандиста из Харькова посадили на 8 лет (фото)
«Украинцы воюют с Богом» – пропагандиста из Харькова посадили на 8 лет (фото)
23.09.2024, 14:30
Войска РФ продвинулись на Харьковщине – британская разведка
Войска РФ продвинулись на Харьковщине – британская разведка
23.09.2024, 15:16

Новости по теме:

22:15
14-летний парень в Харькове пошел гулять и не вернулся домой
22:14
14-летнего подростка, сбежавшего из больницы в Харькове, нашли полицейские
11:15
Хотел уехать: на вокзале в Богодухове копы встретили растерянного подростка
15:38
На Харьковщине столкнулись ВАЗ и мотоцикл, за рулем которого был подросток
16:54
Ушел из дома: подростка нашли на железнодорожной станции на Харьковщине

Вы читали новость: «Подросток, пострадавший из-за удара по Харькову 21.09, пришел в сознание»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 14:10;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О состоянии пострадавших в результате авиаатаки на Харьков 21 сентября сообщили в пресс-службе ХОВА.".