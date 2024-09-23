КАБами обстріляли кладовище і дачі під Харковом, там пожежі – поліція (фото)
Двома керованими авіабомбами росіяни близько 17:40 вдарили по селу Циркуни під Харковом, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.
За даними правоохоронців, одна бомба впала на території цвинтаря. Там сталося займання трави та посадки на площі 300 квадратних метрів. Другий боєприпас упав на території садового товариства неподалік кладовища. Там горять 3 гектари трави.
Інформація щодо постраждалих не надходила.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.
Нагадаємо, кілька вибухів чули у Харкові після 17:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що російські військові завдали удару по лісосмузі в передмісті. Під обстрілом втретє за місяць був житловий масив в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, минулося без постраждалих, поінформував її голова Олександр Гололобов. Синєгубов писав, що ще одне влучання зафіксували у Харкові — біля цвинтаря.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: вибухи, поліція Харківський області, Харків, циркуны;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 20:58;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Двома керованими авіабомбами росіяни близько 17:40 вдарили по селу Циркуни під Харковом, повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області.".