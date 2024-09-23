Не тільки передмістя: стало відомо про приліт і пожежу біля цвинтаря у Харкові

Ще одне влучання ворожого боєприпасу близько 17:40 зафіксували у Харкові – біля цвинтаря, інформує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Влучання в землю, є загоряння трави. Фахівці ДСНС ліквідовують наслідки. Без постраждалих”, – повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, кілька вибухів чули у Харкові після 17:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що російські військові завдали удару по лісосмузі в передмісті. Під обстрілом втретє за місяць був житловий масив в одному з населених пунктів Малоданилівської громади, минулося без постраждалих, поінформував її голова Олександр Гололобов.