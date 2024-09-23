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Не только пригород: стало известно о «прилете» и пожаре у кладбища в Харькове

Происшествия 18:44   23.09.2024
Елена Нагорная
Не только пригород: стало известно о «прилете» и пожаре у кладбища в Харькове Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos

Еще одно попадание вражеского боеприпаса около 17:40 зафиксировали в Харькове — возле кладбища, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Попадание в землю, есть возгорание травы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Напомним, несколько взрывов слышали в Харькове после 17:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли удар по лесополосе в пригороде. Под обстрелом в третий раз за месяц был жилмассив в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, обошлось без пострадавших, проинформировал ее глава Александр Гололобов.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 18:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одно попадание вражеского боеприпаса около 17:40 зафиксировали в Харькове — возле кладбища, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".