Не только пригород: стало известно о «прилете» и пожаре у кладбища в Харькове

Еще одно попадание вражеского боеприпаса около 17:40 зафиксировали в Харькове — возле кладбища, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Попадание в землю, есть возгорание травы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.

Напомним, несколько взрывов слышали в Харькове после 17:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли удар по лесополосе в пригороде. Под обстрелом в третий раз за месяц был жилмассив в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, обошлось без пострадавших, проинформировал ее глава Александр Гололобов.