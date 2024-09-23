Не только пригород: стало известно о «прилете» и пожаре у кладбища в Харькове
Иллюстративное фото, источник Kesu01/Depositphotos
Еще одно попадание вражеского боеприпаса около 17:40 зафиксировали в Харькове — возле кладбища, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Попадание в землю, есть возгорание травы. Специалисты ГСЧС ликвидируют последствия. Без пострадавших», — сообщил Синегубов.
Напомним, несколько взрывов слышали в Харькове после 17:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли удар по лесополосе в пригороде. Под обстрелом в третий раз за месяц был жилмассив в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, обошлось без пострадавших, проинформировал ее глава Александр Гололобов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, Олег Синегубов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 18:44;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще одно попадание вражеского боеприпаса около 17:40 зафиксировали в Харькове — возле кладбища, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.".