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КАБами обстреляли кладбище и дачи под Харьковом, там пожары — полиция (фото)

Происшествия 20:58   23.09.2024
Елена Нагорная
КАБами обстреляли кладбище и дачи под Харьковом, там пожары — полиция (фото)

Двумя корректируемыми авиабомбами россияне около 17:40 ударили по селу Циркуны под Харьковом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, одна бомба упала на территории кладбища. Там произошло возгорание травы и посадки на площади 300 квадратных метров. Второй боеприпас упал на территории садового товарищества недалеко от кладбища. Там также загорелась трава на площади 3 гектара.

Информация о пострадавших не поступала.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Напомним, несколько взрывов слышали в Харькове после 17:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли удар по лесополосе в пригороде. Под обстрелом в третий раз за месяц был жилмассив в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, обошлось без пострадавших, проинформировал ее глава Александр Гололобов. Синегубов писал, что еще одно попадание зафиксировали в Харькове — возле кладбища.

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 20:58;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двумя корректируемыми авиабомбами россияне около 17:40 ударили по селу Циркуны под Харьковом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".