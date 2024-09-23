КАБами обстреляли кладбище и дачи под Харьковом, там пожары — полиция (фото)
Двумя корректируемыми авиабомбами россияне около 17:40 ударили по селу Циркуны под Харьковом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, одна бомба упала на территории кладбища. Там произошло возгорание травы и посадки на площади 300 квадратных метров. Второй боеприпас упал на территории садового товарищества недалеко от кладбища. Там также загорелась трава на площади 3 гектара.
Информация о пострадавших не поступала.
Открыто уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Напомним, несколько взрывов слышали в Харькове после 17:40. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что российские военные нанесли удар по лесополосе в пригороде. Под обстрелом в третий раз за месяц был жилмассив в одном из населенных пунктов Малоданиловской громады, обошлось без пострадавших, проинформировал ее глава Александр Гололобов. Синегубов писал, что еще одно попадание зафиксировали в Харькове — возле кладбища.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывы, полиция Харьковской области, Харьков, циркуны;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 20:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Двумя корректируемыми авиабомбами россияне около 17:40 ударили по селу Циркуны под Харьковом, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".