Дорожник Турченко став заступником голови ХОВА Синєгубова замість Харнама
Ігор Турченко, який керував ДП «Дороги Харківщини» (відповідає за автошляхи місцевого значення), став заступником начальника ХОВА Олега Синєгубова. Турченко зайняв місце Михайла Харнама, який звільнився в серпні.
Синєгубов повідомив у Telegram, що Турченко на новій посаді координуватиме діяльність департаментів архітектури, капітального будівництва та сферу ЖКГ.
“Попереду багато викликів, зокрема проходження опалювального сезону, продовження будівництва, зміцнення фортифікацій та відновлення зруйнованої інфраструктури. Перш за все заступник має забезпечити ефективне планування і реалізацію проєктів відновлення зруйнованих та пошкоджених ворогом лікарень, шкіл, дитячих садків і комунікацій“, – пише начальник ХОВА.
Кандидатуру Турченка 6 вересня погодив Кабмін.
Нагадаємо, 5 серпня за власним бажанням звільнився з посади заступника начальника ХОВА Михайло Харнам, який відповідав за будівництво та ЖКГ. Активісти ГО «Харківський антикорупційний центр» пов’язували звільнення Харнама з появою у мережі інформації щодо відкриття НАБУ кримінального провадження за фактом можливого розкрадання бюджетних коштів при закупівлі деревини для будівництва фортифікацій на Харківщині.
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- Категорії: Політика, Харків; Теги: Олег Синегубов, Турченко, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 19:56;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ігор Турченко, який керував ДП «Дороги Харківщини» (відповідає за автошляхи місцевого значення), став заступником начальника ХОВА Олега Синєгубова. Турченко зайняв місце Михайла Харнама, який звільнився в серпні. ".