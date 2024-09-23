Дорожник Турченко стал замом главы ХОВА Синегубова вместо Харнама – официально
Игорь Турченко, руководивший ГП «Дороги Харьковщины» (отвечает за автодороги местного значения), стал заместителем начальника ХОВА Олега Синегубова. Турченко занял место уволившегося в августе Михаила Харнама.
Синегубов сообщил в Telegram, что Турченко в новой должности будет координировать деятельность департаментов архитектуры, капитального строительства и сферу ЖКХ.
«Впереди много вызовов, в частности прохождение отопительного сезона, продолжение строительства, укрепление фортификаций и восстановление разрушенной инфраструктуры. Прежде всего, заместитель должен обеспечить эффективное планирование и реализацию проектов восстановления разрушенных и поврежденных врагом больниц, школ, детских садов и коммуникаций», — пишет начальник ХОВА.
Кандидатуру Турченко 6 сентября согласовал Кабмин.
Напомним, 5 августа по собственному желанию уволился с должности замначальника ХОВА Михаил Харнам, отвечавший за строительство и ЖКХ. Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» связывали увольнение Харнама с появлением в сети информации об открытии НАБУ уголовного производства по факту возможного хищения бюджетных средств при закупках древесины для строительства фортификаций на Харьковщине.
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- Категории: Политика, Харьков; Теги: Олег Синегубов, Турченко, Харьков, хова;
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- • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 19:56;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Турченко, руководивший ГП «Дороги Харьковщины» (отвечает за автодороги местного значения), стал заместителем начальника ХОВА Олега Синегубова. Турченко занял место уволившегося в августе Михаила Харнама. ".