Live
  • Пн 23.09.2024
  • Харьков  +20°С
  • USD 41.35
  • EUR 46.15

Дорожник Турченко стал замом главы ХОВА Синегубова вместо Харнама – официально

Политика 19:56   23.09.2024
Елена Нагорная
Дорожник Турченко стал замом главы ХОВА Синегубова вместо Харнама – официально Фото: Олег Синегубов/Telegram

Игорь Турченко, руководивший ГП «Дороги Харьковщины» (отвечает за автодороги местного значения), стал заместителем начальника ХОВА Олега Синегубова. Турченко занял место уволившегося в августе Михаила Харнама. 

Синегубов сообщил в Telegram, что Турченко в новой должности будет координировать деятельность департаментов архитектуры, капитального строительства и сферу ЖКХ.

«Впереди много вызовов, в частности прохождение отопительного сезона, продолжение строительства, укрепление фортификаций и восстановление разрушенной инфраструктуры. Прежде всего, заместитель должен обеспечить эффективное планирование и реализацию проектов восстановления разрушенных и поврежденных врагом больниц, школ, детских садов и коммуникаций», — пишет начальник ХОВА.

Кандидатуру Турченко 6 сентября согласовал Кабмин.

Напомним, 5 августа по собственному желанию уволился с должности замначальника ХОВА Михаил Харнам, отвечавший за строительство и ЖКХ. Активисты ОО «Харьковский антикоррупционный центр» связывали увольнение Харнама с появлением в сети информации об открытии НАБУ уголовного производства по факту возможного хищения бюджетных средств при закупках древесины для строительства фортификаций на Харьковщине.

Читайте также: В ХОВА обещают усилить борьбу с коррупцией и еще раз проверить фортификации

Автор: Елена Нагорная
Популярно
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщил об ударе по ближайшему пригороду
В Харькове гремят взрывы: Терехов сообщил об ударе по ближайшему пригороду
23.09.2024, 17:47
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
Харьковская власть организовала удар по Дворцу Спорта – очередной фейк РФ
23.09.2024, 12:56
Не только пригород: стало известно о «прилете» и пожаре у кладбища в Харькове
Не только пригород: стало известно о «прилете» и пожаре у кладбища в Харькове
23.09.2024, 18:44
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
22.09.2024, 19:00
Главные новости 23.09: пожары в экосистемах, удар по Харькову и пригороду
Главные новости 23.09: пожары в экосистемах, удар по Харькову и пригороду
23.09.2024, 18:50
Дорожник Турченко стал замом главы ХОВА Синегубова вместо Харнама – официально
Дорожник Турченко стал замом главы ХОВА Синегубова вместо Харнама – официально
23.09.2024, 19:56

Новости по теме:

18:58
В ХОВА обещают усилить борьбу с коррупцией и еще раз проверить фортификации
18:44
Не только пригород: стало известно о «прилете» и пожаре у кладбища в Харькове
18:18
Враг ударил по лесополосе в пригороде Харькова — Синегубов
08:34
Четверо людей пострадали из-за вражеских обстрелов Харьковщины: куда прилетало
09:00
17-летний парень и женщина тяжелые — Синегубов о пострадавших в Харькове

Вы читали новость: «Дорожник Турченко стал замом главы ХОВА Синегубова вместо Харнама – официально»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 19:56;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Игорь Турченко, руководивший ГП «Дороги Харьковщины» (отвечает за автодороги местного значения), стал заместителем начальника ХОВА Олега Синегубова. Турченко занял место уволившегося в августе Михаила Харнама. ".