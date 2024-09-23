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Головні новини Харкова 23 вересня: як минула ніч

Україна 07:03   23.09.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Головні новини Харкова 23 вересня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:03

Ніч на Харківщині минула відносно спокійно та без тривог

Тривога в Харкові та області пролунала о 21:37. За даними Повітряних сил ЗСУ, загроза виникла через активність ворожої авіації на північному сході.  

О 21:40 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу авіаудару. 

А о 23:17 у Повітряних силах знову оголосили про пуски ворожих КАБів. 

Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) дали о 00:02. 

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 07:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".