Головні новини Харкова 23 вересня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:03
Ніч на Харківщині минула відносно спокійно та без тривог
Тривога в Харкові та області пролунала о 21:37. За даними Повітряних сил ЗСУ, загроза виникла через активність ворожої авіації на північному сході.
О 21:40 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу авіаудару.
А о 23:17 у Повітряних силах знову оголосили про пуски ворожих КАБів.
Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) дали о 00:02.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 07:03;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».".