Головні новини Харкова 23 вересня: як минула ніч

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07:03

Ніч на Харківщині минула відносно спокійно та без тривог

Тривога в Харкові та області пролунала о 21:37. За даними Повітряних сил ЗСУ, загроза виникла через активність ворожої авіації на північному сході.

О 21:40 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник повідомив про загрозу авіаудару.

А о 23:17 у Повітряних силах знову оголосили про пуски ворожих КАБів.

Відбій тривоги у Харкові та області (крім Липецької та Вовчанської громади) дали о 00:02.