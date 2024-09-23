Не сплатила податків на 7 млн: на Харківщині судитимуть директорку компанії
Керівниця компанії організувала схему в ухиленні від сплати податків, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
«Директорка ТОВ, яка одночасно є і бухгалтером цього підприємства, у березні 2021 року подала податкову декларацію з податку на додану вартість. Фігурантка відобразила фейкову фінансово-господарську операцію з придбання товарів, яка не була зареєстрована продавцем в Єдиному реєстрі податкових накладних. Шляхом відображення цієї угоди директорка занизила суму прибутку підприємства у звітному періоді, який підлягає оподаткуванню з нарахуванням ПДВ», – розповіли правоохоронці.
Через її дії до держбюджету не було перераховано майже 7 млн грн. Правоохоронці викрили директорку та повідомили їй про підозру в умисному ухиленні від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у великих розмірах (ч. 2 ст. 212 ККУ).
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: налоги, НДС, пдозрение, прокуратура, суд, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 13:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Керівниця компанії організувала схему в ухиленні від сплати податків, повідомили у Харківській обласній прокуратурі.".