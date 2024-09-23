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Не заплатила налогов на 7 млн: на Харьковщине разоблачили директора компании

Общество 13:24   23.09.2024
Виктория Яковенко
Не заплатила налогов на 7 млн: на Харьковщине разоблачили директора компании

Руководитель компании организовала схему в уклонении от уплаты налогов, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Директор ООО, которая одновременно является и бухгалтером этого предприятия, в марте 2021 года подала налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость. Фигурантка отразила фейковую финансово-хозяйственную операцию по приобретению товаров, не зарегистрированную продавцом в Едином реестре налоговых накладных. Путем этого соглашения директор занизила сумму прибыли предприятия в отчетном периоде, который подлежит налогообложению с начислением НДС», — рассказали правоохранители.

Из-за ее действий в госбюджет не было перечислено почти 7 млн грн. Правоохранители разоблачили директора и сообщили ей о подозрении в умышленном уклонении от уплаты налогов, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в крупных размерах (ч. 2 ст. 212 УКУ).

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 13:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Руководитель компании организовала схему в уклонении от уплаты налогов, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".