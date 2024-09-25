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Безпечних місць у Харкові немає: КАБи з РФ можуть пролетіти 100 км – поліція

Події 11:27   25.09.2024
Оксана Горун
Безпечних місць у Харкові немає: КАБи з РФ можуть пролетіти 100 км – поліція Ілюстрація: GoogleMaps

Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері “Суспільного” заявив, що КАБи з РФ вже здатні пролетіти весь Харків і впасти за ним – як сьогодні вранці у Васищевому.

ФАБи та КАБи з Бєлгородської області, за даними Тимошка, можуть пролітати 100 км.

“Запущений навіть з району Бєлгорода КАБ може долітати за Харків. Тобто він покриває всю територію міста. Саме цей випадок ми мали вранці, коли він перелетів і впав у землю. Це вказує на те, що ворог часто не цілиться, просто кидає у напрямок — куди прилетить, туди прилетить”, – сказав Тимошко.

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Нагадаємо, вранці 25 вересня начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про удар керованої авіабомби по селищу Васищеве, яке знаходиться на значній відстані від держкордону з РФ – на півдні від Харкова. За даними Синєгубова, удар стався близько 05:58 ранку. Бомба влучила по відкритій території – без постраждалих і руйнувань.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 11:27;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко в етері “Суспільного” заявив, що КАБи з РФ вже здатні пролетіти весь Харків і впасти за ним – як сьогодні вранці у Васищевому".