Безопасных мест в Харькове нет: КАБы из РФ могут пролететь до 100 км — полиция

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко в эфире «Суспільного» заявил, что КАБы из РФ уже способны пролететь весь Харьков и упасть за ним — как сегодня утром в Васищево.

ФАБы и КАБы из Белгородской области, по данным Тимошко, могут пролетать по 100 км.

«Запущенный из района Белгорода КАБ может долетать за Харьков. То есть, он покрывает всю территорию города. Именно этот случай у нас утром (удар по Васищево — Ред.), когда он перелетел и упал в землю. Это говорит о том, что враг часто не целится, просто бросает по направлению — куда прилетит, туда прилетит», — сказал Тимошко.

Напомним, утром 25 сентября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударе управляемой авиабомбы по поселку Васищево, который находится на значительном расстоянии от госграницы с РФ — на юге от Харькова. По данным Синегубова, удар произошел около 05:58 утра. Бомба попала по открытой территории — без пострадавших и разрушений.