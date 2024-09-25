Live
  • Ср 25.09.2024
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.37
  • EUR 46.04

«Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)

Происшествия 11:06   25.09.2024
Оксана Горун
«Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с камер патрульных, на котором запечатлены первые минуты после удара КАБа по девятиэтажке 24 сентября.

«Первые минуты после вчерашнего попадания управляемой бомбы в многоэтажку. Мы одними из первых прибыли на место и оказывали медицинскую помощь раненым, эвакуировали жителей, вместе со спасателями разбирали завалы», — прокомментировал Белошицкий.

На видео сотрудники патрульной полиции выясняют, есть ли кто под завалами, какие у людей травмы, а также — оказывают помощь. Один из пострадавших делится с полицейскими: «Я вижу, что полдома нет».

Читайте также: 19-летний парень пострадал, наехав на тракторе на мину на Харьковщине

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. В больнице умерла 70-летняя жительница дома. Разбор завалов все еще продолжается — под ними ищут тело еще одной женщины.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрывы ночью слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело
Взрывы ночью слышали в Харькове: Синегубов сообщил, куда прилетело
25.09.2024, 08:49
Главные новости Харькова 25 сентября: три С-400 ударили ночью, утром КАБ
Главные новости Харькова 25 сентября: три С-400 ударили ночью, утром КАБ
25.09.2024, 10:38
Безопасных мест в Харькове нет: КАБы из РФ могут пролететь до 100 км — полиция
Безопасных мест в Харькове нет: КАБы из РФ могут пролететь до 100 км — полиция
25.09.2024, 11:27
«Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)
«Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)
25.09.2024, 11:06
Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)
Сотня человек разбирает завалы 9-этажки в Харькове: что известно (фото)
25.09.2024, 10:29
В Волчанске у россиян низкое морально-психологическое состояние – ВСУ
В Волчанске у россиян низкое морально-психологическое состояние – ВСУ
25.09.2024, 11:51

Новости по теме:

13:27
Спасение людей после обстрела Харькова: видео с нагрудных камер патрульных
14:13
Момент удара по Харькову и первых минут после него: видео опубликовала полиция
14:29
Первые минуты после удара по «Эпицентру»: видео с нагрудных камер патрульных
22:43
«У меня чека!»: пьяный водитель в Харькове угрожал подорвать гранату (видео)
16:19
В Харькове задержали корректировщика российских обстрелов (фото)

Вы читали новость: ««Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 11:06;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с камер патрульных, на котором запечатлены первые минуты после удара КАБа по девятиэтажке 24 сентября".