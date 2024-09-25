«Я вижу, что полдома нет» — первые минуты после «прилета» в Харькове (видео)

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал видео с камер патрульных, на котором запечатлены первые минуты после удара КАБа по девятиэтажке 24 сентября.

«Первые минуты после вчерашнего попадания управляемой бомбы в многоэтажку. Мы одними из первых прибыли на место и оказывали медицинскую помощь раненым, эвакуировали жителей, вместе со спасателями разбирали завалы», — прокомментировал Белошицкий.

На видео сотрудники патрульной полиции выясняют, есть ли кто под завалами, какие у людей травмы, а также — оказывают помощь. Один из пострадавших делится с полицейскими: «Я вижу, что полдома нет».

Напомним, по Харькову 24 сентября ударили шесть российских авиабомб. «Прилеты» были в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. В Киевском районе ФАБ-500 попал в девятиэтажку, «сложились» пять этажей одного из подъездов. В больнице умерла 70-летняя жительница дома. Разбор завалов все еще продолжается — под ними ищут тело еще одной женщины.