19-летний парень пострадал, наехав на тракторе на мину на Харьковщине

Полиция Харьковской области сообщила о ЧП, случившемся в Изюмском районе днем 24 сентября. Пострадал парень, управлявший трактором.

Трактор взорвался в поле неподалеку от села Великая Камышеваха, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Полицейским о ЧП сообщили около 16:40 24 сентября.

«Предварительно, 19-летний парень на тракторе выполнял полевые работы и наехал на неизвестное взрывоопасное устройство. В результате взрыва он получил телесные повреждения», — отметили полицейские.

По факту ЧП открыли уголовное производство — за нарушение законов и обычаев войны.