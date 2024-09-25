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19-летний парень пострадал, наехав на тракторе на мину на Харьковщине

Происшествия 10:48   25.09.2024
Оксана Горун
19-летний парень пострадал, наехав на тракторе на мину на Харьковщине

Полиция Харьковской области сообщила о ЧП, случившемся в Изюмском районе днем 24 сентября. Пострадал парень, управлявший трактором.

Трактор взорвался в поле неподалеку от села Великая Камышеваха, сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области. Полицейским о ЧП сообщили около 16:40 24 сентября.

«Предварительно, 19-летний парень на тракторе выполнял полевые работы и наехал на неизвестное взрывоопасное устройство. В результате взрыва он получил телесные повреждения», — отметили полицейские.

По факту ЧП открыли уголовное производство — за нарушение законов и обычаев войны.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 сентября 2024 в 10:48;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Полиция Харьковской области сообщила о ЧП, случившемся в Изюмском районе днем 24 сентября. Пострадал парень, управлявший трактором".