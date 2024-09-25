19-річний хлопець постраждав, наїхавши на тракторі на міну на Харківщині
Поліція Харківської області повідомила про НП, що сталася в Ізюмському районі вдень 24 вересня. Постраждав хлопець, який керував трактором.
Трактор вибухнув у полі неподалік села Велика Комишуваха, повідомили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області. Поліціянтам про НП повідомили близько 16:40 24 вересня.
“Попередньо, 19-річний хлопець на тракторі виконував польові роботи та наїхав на невідомий вибухонебезпечний пристрій. Внаслідок вибуху він отримав тілесні ушкодження”, – зазначили поліціянти.
За фактом НП відкрили кримінальне провадження – за порушення законів та звичаїв війни.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 10:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція Харківської області повідомила про НП, що сталася в Ізюмському районі вдень 24 вересня. Постраждав хлопець, який керував трактором".