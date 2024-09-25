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“Я бачу, що пів будинку нема” – відео перших хвилин після “прильоту” в Харкові

Події 11:06   25.09.2024
Оксана Горун
“Я бачу, що пів будинку нема” – відео перших хвилин після “прильоту” в Харкові

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з камер патрульних, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару КАБу по дев’ятиповерхівці 24 вересня.

Перші хвилини після вчорашнього влучання керованої бомби в багатоповерхівку. Ми одними з перших прибули на місце та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали мешканців, разом із рятувальниками розбирали завали“, – прокоментував Білошицький.

На відео співробітники патрульної поліції з’ясовують, чи є хтось під завалами, які в людей травми, а також – надають допомогу. Один із постраждалих ділиться з поліціянтами: “Я бачу, що пів будинку нема”.

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Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. У лікарні померла 70-річна мешканка будинку. Розбір завалів все ще триває – під ними шукають тіло ще однієї жінки.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 11:06;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з камер патрульних, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару КАБу по дев’ятиповерхівці 24 вересня".