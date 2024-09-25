“Я бачу, що пів будинку нема” – відео перших хвилин після “прильоту” в Харкові
Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з камер патрульних, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару КАБу по дев’ятиповерхівці 24 вересня.
“Перші хвилини після вчорашнього влучання керованої бомби в багатоповерхівку. Ми одними з перших прибули на місце та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали мешканців, разом із рятувальниками розбирали завали“, – прокоментував Білошицький.
На відео співробітники патрульної поліції з’ясовують, чи є хтось під завалами, які в людей травми, а також – надають допомогу. Один із постраждалих ділиться з поліціянтами: “Я бачу, що пів будинку нема”.
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Нагадаємо, по Харкову 24 вересня вдарили шість російських авіабомб. «Прильоти» були в Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. У Київському районі ФАБ-500 влучив у дев’ятиповерхівку, «склалися» п’ять поверхів одного з під’їздів. У лікарні померла 70-річна мешканка будинку. Розбір завалів все ще триває – під ними шукають тіло ще однієї жінки.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: белошицкий, завали, кабы, новини Харкова, патрульная полиция, прилет;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2024 в 11:06;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький опублікував відео з камер патрульних, на якому поліціянти починають допомагати людям, які постраждали від удару КАБу по дев’ятиповерхівці 24 вересня".