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Генштаб повідомив про авіаудар по Липцях та 14 атак на Куп’янському напрямку

Події 08:32   29.09.2024
Оксана Горун
Генштаб повідомив про авіаудар по Липцях та 14 атак на Куп’янському напрямку Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ вранці 29 вересня поінформував про ситуацію на фронті на Харківщині.

На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого“, – поінформували в Генштабі.

Під авіаударами були Липці, Петропавлівка, Піщане, Ківшарівка та Глушківка.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Вересня 2024 в 08:32;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ вранці 29 вересня поінформував про ситуацію на фронті на Харківщині".