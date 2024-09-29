Генштаб повідомив про авіаудар по Липцях та 14 атак на Куп’янському напрямку

Генштаб ЗСУ вранці 29 вересня поінформував про ситуацію на фронті на Харківщині.

“На Харківському напрямку відбулося одне ініційоване ворогом бойове зіткнення. Бої точилися в районі населеного пункту Тихе. На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу досягла 14. Сили оборони відбивали атаки в районах Синьківки, Лозового, Табаївки та Вишневого“, – поінформували в Генштабі.

Під авіаударами були Липці, Петропавлівка, Піщане, Ківшарівка та Глушківка.

Генштаб поновив дані про втрати ворога.