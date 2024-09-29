Генштаб сообщил об авиаударе по Липцам и 14 атаках на Купянском направлении

Генштаб ВСУ утром 29 сентября проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине.

«На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое. На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого», — проинформировали в сводке Генштаба.

Под авиаударами были Липцы, Петропавловка, Песчаное, Ковшаровка и Глушковка.

Генштаб обновил данные о потерях врага.