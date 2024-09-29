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Генштаб сообщил об авиаударе по Липцам и 14 атаках на Купянском направлении

Происшествия 08:32   29.09.2024
Оксана Горун
Генштаб сообщил об авиаударе по Липцам и 14 атаках на Купянском направлении Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ утром 29 сентября проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине.

«На Харьковском направлении произошло одно инициированное врагом боевое столкновение. Бои шли в районе населенного пункта Тихое. На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки достигло 14. Силы обороны отражали атаки в районах Синьковки, Лозового, Табаевки и Вишневого», — проинформировали в сводке Генштаба.

Под авиаударами были Липцы, Петропавловка, Песчаное, Ковшаровка и Глушковка.

Генштаб обновил данные о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 сентября 2024 в 08:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ утром 29 сентября проинформировал о ситуации на фронте на Харьковщине".