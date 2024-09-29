Ворог б’є по мостах на Куп’янщині, МВА закликає евакуюватися, поки не пізно

Начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін у етері нацмарафону повідомив, що мешканцям лівого берега Осколу необхідно поспішати з евакуацією – ворог знищує логістику.

“Ми наголошуємо на тому, що зараз вкрай необхідно виїхати з території громади, особливо з лівобережжя території громади. Це населені пункти Ківшарівка, Куп’янськ-Вузловий, лівий берег міста Куп’янськ – Заоскілля. Поки є логістичне сполучення – ворог, б’є його постійно. Ми намагаємося з усіх сил разом з нашими інженерами все це підтримувати в належному стані – для того, щоб люди могли евакуюватися. Поліція, ДСНС, Служба безпеки України, прокуратура, гуманітарний центр працюють цілодобово, готові вивозити постійно, але на жаль, більшість нехтує своїм життям”, – сказав Беседін.

За його словами, ситуація на території громади є вкрай складною. Армія РФ знищує цивільну та критичну інфраструктуру. Хаотично прилітає по багатоповерхівках і приватних будинках.

“Якщо ми кажемо про місто Куп’янськ і район Заоскілля – це лівий берег міста Куп’янськ, що наближений до лінії фронту, то фактично ворог знищив всю критичну інфраструктуру, яка давала життя тим людям, які там залишаються“, – зазначив начальник МВА.

Беседін повідомив, що до зими в місті та громаді готові 59 “пунктів незламності”, де є все необхідне, щоб люди могли перебувати в них не один день.

“Вони автономні та фактично люди можуть там пробути не один день, не два, а тиждень і більше. Є запаси продовольства, є запаси медикаментів, є запаси питної та технічної води, є генератор із паливом, є печі для опалення з дровами”, – сказав Беседін.