Враг бьет по мостам на Купянщине, ГВА призывает эвакуироваться, пока не поздно

Начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин в эфире нацмарафона сообщил, что жителям левого берега Оскола необходимо торопиться с эвакуацией — враг уничтожает логистику.

«Мы подчеркиваем, что сейчас крайне необходимо выехать с территории громады, особенно с левобережья территории громады. Это населенные пункты Ковшаровка, Купянск-Узловой, левый берег города Купянск – Заосколье. Пока есть логистическое соединение, фактически враг бьет его постоянно. Мы стараемся изо всех сил вместе с нашими инженерами все это поддерживать в надлежащем состоянии – для того, чтобы люди могли эвакуироваться. Полиция, ГСЧС, Служба безопасности Украины, прокуратура, гуманитарный центр работают круглосуточно, готовы вывозить (людей) постоянно, но, к сожалению, большинство пренебрегает своей жизнью», — сказал Беседин.

По его словам, ситуация на территории громады крайне сложная. Армия РФ уничтожает гражданскую и критическую инфраструктуру. Хаотично прилетает по многоэтажным и частным домам.

«Если мы говорим о городе Купянске и районе Заосколье – это левый берег города Купянск, который приближен к линии фронта, то фактически враг уничтожил всю критическую инфраструктуру, которая давала жизнь тем людям, которые там остаются», — отметил начальник ГВА.

Беседин сообщил, что к зиме в городе и громаде готовы 59 «пунктов незламності», где есть все необходимое, чтобы люди могли находиться в них не один день.

«Они автономны и фактически люди могут там пробыть не один день, не два, а неделю и больше. Есть запасы продовольствия, есть запасы медикаментов, есть запасы питьевой и технической воды, есть генератор с топливом, есть печи для отопления с дровами», — сказал Беседин.