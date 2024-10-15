«Заробляв» на ухилянтах: чоловік на Харківщині отримав підозру

Правоохоронці затримали 26-річного жителя Харківщини, який, за даними слідства, за гроші обіцяв чоловікам призовного віку відстрочку від мобілізації.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, підозрюваний підшукував чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації чи отримати відстрочку. За гроші він обіцяв вплинути на посадових осіб МСЕК та співробітників ТЦК, щоб у його «клієнта» нібито було діагностовано захворювання, яке потребує лікування.

«Надалі сфальсифікована медична документація ставала підставою для відстрочки від мобілізації. Задокументовано, що в одного з чоловіків зловмисник вимагав за свої «послуги» 6 тис. доларів. Правоохоронці затримали ділка після того, як клієнт сплатив першу частину обумовленої суми – 4 тис. доларів», – додали в СБУ.

Встановлено, що чоловік навіть розробив механізм дистанційної передачі грошей через пункт обміну валют. Втім, його таки піймали.

Фігуранту повідомили про підозру за фактом отримання пропозиції одержання неправомірної вигоди для себе та третьої особи, за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави, поєднаного з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 ККУ), зазначили у Харківській обласній прокуратурі.

Якщо його провину доведуть, чоловіку «світить» до 8 років тюрми з конфіскацією майна, додали у ГУНП в Харківській області.