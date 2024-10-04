За $29 тисяч жінка оформляла ухилянтам фейкову інвалідність у Харкові

56-річну жінку, яка допомагала чоловікам пройти військово-лікарську комісію та уникнути служби в армії, затримали під час отримання грошей – $29 тисяч, повідомила Харківська обласна прокуратура.

56-річна харків’янка говорила ухилянтам, що нібито має тісні стосунки з лікарями Харкова та може «допомогти» пройти військово-лікарську комісію, встановило слідство. За роботу вона просила $29 тисяч.

Її «клієнтам» мали оформити II групу інвалідності, що дозволило б виїхати за кордон. Правоохоронці впіймали жінку під час отримання грошей в одному з кафе Харкова.

Слідчі перевіряють причетність інших до цієї «схеми». Жінку утримують під вартою з правом внесення застави у сумі 1 млн 211 тисяч 200 гривень. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.