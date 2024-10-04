За $29 тисяч жінка оформляла ухилянтам фейкову інвалідність у Харкові
56-річну жінку, яка допомагала чоловікам пройти військово-лікарську комісію та уникнути служби в армії, затримали під час отримання грошей – $29 тисяч, повідомила Харківська обласна прокуратура.
56-річна харків’янка говорила ухилянтам, що нібито має тісні стосунки з лікарями Харкова та може «допомогти» пройти військово-лікарську комісію, встановило слідство. За роботу вона просила $29 тисяч.
Її «клієнтам» мали оформити II групу інвалідності, що дозволило б виїхати за кордон. Правоохоронці впіймали жінку під час отримання грошей в одному з кафе Харкова.
Слідчі перевіряють причетність інших до цієї «схеми». Жінку утримують під вартою з правом внесення застави у сумі 1 млн 211 тисяч 200 гривень. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: гроші, жінка, инвалидность, уклонист, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 19:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річну жінку, яка допомагала чоловікам пройти військово-лікарську комісію та уникнути служби в армії, затримали під час отримання грошей – $29 тисяч, повідомила Харківська обласна прокуратура.".