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За $29 тисяч жінка оформляла ухилянтам фейкову інвалідність у Харкові

Події 19:04   04.10.2024
Оксана Якушко
За $29 тисяч жінка оформляла ухилянтам фейкову інвалідність у Харкові

56-річну жінку, яка допомагала чоловікам пройти військово-лікарську комісію та уникнути служби в армії, затримали під час отримання грошей – $29 тисяч, повідомила Харківська обласна прокуратура.

56-річна харків’янка говорила ухилянтам, що нібито має тісні стосунки з лікарями Харкова та може «допомогти» пройти військово-лікарську комісію, встановило слідство. За роботу вона просила $29 тисяч.

Її «клієнтам» мали оформити II групу інвалідності, що дозволило б виїхати за кордон. Правоохоронці впіймали жінку під час отримання грошей в одному з кафе Харкова.

Слідчі перевіряють причетність інших до цієї «схеми». Жінку утримують під вартою з правом внесення застави у сумі 1 млн 211 тисяч 200 гривень. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «За $29 тисяч жінка оформляла ухилянтам фейкову інвалідність у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 4 Жовтня 2024 в 19:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "56-річну жінку, яка допомагала чоловікам пройти військово-лікарську комісію та уникнути служби в армії, затримали під час отримання грошей – $29 тисяч, повідомила Харківська обласна прокуратура.".