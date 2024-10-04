За $29 тысяч женщина оформляла уклонистам фейковую инвалидность в Харькове
56-летняя женщину, помогавшую мужчинам пройти военно-врачебную комиссию и избежать службы в армии, задержали во время получения денег — $29 тысяч, сообщила Харьковская областная прокуратура.
56-летняя харьковчанка говорила уклонистам, что якобы имеет тесные отношения с врачами Харькова и может «помочь» пройти военно-врачебную комиссию, установило следствие. За работу она просила $29 тысяч.
Ее «клиентам» должны были оформить II группу инвалидности, позволяющую уехать за границу. Правоохранители поймали женщину при получении денег в одном из кафе Харькова.
Следователи проверяют причастность других лиц к этой «схеме». Женщину содержат под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 211 тысяч 200 гривен. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гроші, деньги, жінка, женщина, инвалидность, уклонист, Харьков, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 19:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летняя женщину, помогавшую мужчинам пройти военно-врачебную комиссию и избежать службы в армии, задержали во время получения денег — $29 тысяч, сообщила Харьковская областная прокуратура.".