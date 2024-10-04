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За $29 тысяч женщина оформляла уклонистам фейковую инвалидность в Харькове

Происшествия 19:04   04.10.2024
Оксана Якушко
За $29 тысяч женщина оформляла уклонистам фейковую инвалидность в Харькове Женщина помогала избежать мобилизации и получить фейковую инвалидность за $29 тысяч

56-летняя женщину, помогавшую мужчинам пройти военно-врачебную комиссию и избежать службы в армии, задержали во время получения денег — $29 тысяч, сообщила Харьковская областная прокуратура.

56-летняя харьковчанка говорила уклонистам, что якобы имеет тесные отношения с врачами Харькова и может «помочь» пройти военно-врачебную комиссию, установило следствие. За работу она просила $29 тысяч.

Ее «клиентам» должны были оформить II группу инвалидности, позволяющую уехать за границу. Правоохранители поймали женщину при получении денег в одном из кафе Харькова.

Следователи проверяют причастность других лиц к этой «схеме». Женщину содержат под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 211 тысяч 200 гривен. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Женщина помогала избежать мобилизации и получить фейковую инвалидность за $29 тысяч

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 октября 2024 в 19:04;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "56-летняя женщину, помогавшую мужчинам пройти военно-врачебную комиссию и избежать службы в армии, задержали во время получения денег — $29 тысяч, сообщила Харьковская областная прокуратура.".