За $29 тысяч женщина оформляла уклонистам фейковую инвалидность в Харькове

Женщина помогала избежать мобилизации и получить фейковую инвалидность за $29 тысяч

56-летняя женщину, помогавшую мужчинам пройти военно-врачебную комиссию и избежать службы в армии, задержали во время получения денег — $29 тысяч, сообщила Харьковская областная прокуратура.

56-летняя харьковчанка говорила уклонистам, что якобы имеет тесные отношения с врачами Харькова и может «помочь» пройти военно-врачебную комиссию, установило следствие. За работу она просила $29 тысяч.

Ее «клиентам» должны были оформить II группу инвалидности, позволяющую уехать за границу. Правоохранители поймали женщину при получении денег в одном из кафе Харькова.

Следователи проверяют причастность других лиц к этой «схеме». Женщину содержат под стражей с правом внесения залога в сумме 1 млн 211 тысяч 200 гривен. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.