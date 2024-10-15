«Зарабатывал» на уклонистах: житель Харьковщины получил подозрение
Правоохранители задержали 26-летнего жителя Харьковщины, который, по данным следствия, за деньги обещал мужчинам призывного возраста отсрочку от мобилизации.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемый подыскивал мужчин, которые хотели избежать мобилизации или получить отсрочку. За деньги он обещал повлиять на должностных лиц МСЭК и сотрудников ТЦК, чтобы у его «клиента» якобы было диагностировано заболевание, требующее лечения.
«В дальнейшем сфальсифицированная медицинская документация становилась основанием для отсрочки от мобилизации. Задокументировано, что у одного из мужчин злоумышленник требовал за свои услуги 6 тыс. долларов. Правоохранители задержали дельца после того, как клиент оплатил первую часть оговоренной суммы – 4 тыс. долларов», — добавили в СБУ.
Установлено, что мужчина даже разработал механизм дистанционной передачи денег через пункт обмена валют. Впрочем, его поймали.
Фигуранту сообщили о подозрении по факту получения предложения получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УКУ), отметили в Харьковской областной прокуратуре.
Если его вину докажут, мужчине «светит» до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в ГУНП в Харьковской области.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: допомога, подозрение, помощь, СБУ, тцк, уклонисты, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 14:09;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 26-летнего жителя Харьковщины, который, по данным следствия, за деньги обещал мужчинам призывного возраста отсрочку от мобилизации.".