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«Зарабатывал» на уклонистах: житель Харьковщины получил подозрение

Общество 14:09   15.10.2024
Виктория Яковенко
«Зарабатывал» на уклонистах: житель Харьковщины получил подозрение Фото: Владислав Абдула

Правоохранители задержали 26-летнего жителя Харьковщины, который, по данным следствия, за деньги обещал мужчинам призывного возраста отсрочку от мобилизации.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, подозреваемый подыскивал мужчин, которые хотели избежать мобилизации или получить отсрочку. За деньги он обещал повлиять на должностных лиц МСЭК и сотрудников ТЦК, чтобы у его «клиента» якобы было диагностировано заболевание, требующее лечения.

«В дальнейшем сфальсифицированная медицинская документация становилась основанием для отсрочки от мобилизации. Задокументировано, что у одного из мужчин злоумышленник требовал за свои услуги 6 тыс. долларов. Правоохранители задержали дельца после того, как клиент оплатил первую часть оговоренной суммы – 4 тыс. долларов», — добавили в СБУ.

Установлено, что мужчина даже разработал механизм дистанционной передачи денег через пункт обмена валют. Впрочем, его поймали.

Фигуранту сообщили о подозрении по факту получения предложения получения неправомерной выгоды для себя и третьего лица, за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, совмещенного с вымогательством (ч. 3 ст. 369-2 УКУ), отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Если его вину докажут, мужчине «светит» до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества, добавили в ГУНП в Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 октября 2024 в 14:09;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали 26-летнего жителя Харьковщины, который, по данным следствия, за деньги обещал мужчинам призывного возраста отсрочку от мобилизации.".