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Коли в суботу на Харківщині може бути дощ: прогноз погоди на 19 жовтня

Погода 18:13   18.10.2024
Олена Нагорна
Коли в суботу на Харківщині може бути дощ: прогноз погоди на 19 жовтня Фото: Василь Голосний

У суботу, 19 жовтня, у Харкові та області вночі буде йти дощ. Вдень невеликі опади можливі лише на південному сході регіону.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів, вдень – 6 – 8, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 до 7 градусів, вдень – 4 – 9.

Вітер північно-східний – 7 – 12 м/с.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Жовтня 2024 в 18:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 19 жовтня, у Харкові та області вночі буде йти дощ. Вдень невеликі опади можливі лише на південному сході регіону.".