Коли в суботу на Харківщині може бути дощ: прогноз погоди на 19 жовтня

У суботу, 19 жовтня, у Харкові та області вночі буде йти дощ. Вдень невеликі опади можливі лише на південному сході регіону.

У Харкові вночі термометри показуватимуть від 3 до 5 градусів, вдень – 6 – 8, повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології.

По області вночі температура становитиме від 2 до 7 градусів, вдень – 4 – 9.

Вітер північно-східний – 7 – 12 м/с.