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Когда в субботу на Харьковщине может быть дождь: прогноз погоды на 19 октября

Погода 18:13   18.10.2024
Елена Нагорная
Когда в субботу на Харьковщине может быть дождь: прогноз погоды на 19 октября Фото: Василий Голосный

В субботу, 19 октября, в Харькове и области ночью будет идти дождь. Днем небольшие осадки возможны только на юго-востоке региона.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов, днем — 6 — 8, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 до 7 градусов, днем — 4 — 9.

Ветер северо-восточный — 7 — 12 м/с.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 октября 2024 в 18:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В субботу, 19 октября, в Харькове и области ночью будет идти дождь. Днем небольшие осадки возможны только на юго-востоке региона.".