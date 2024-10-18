Когда в субботу на Харьковщине может быть дождь: прогноз погоды на 19 октября

В субботу, 19 октября, в Харькове и области ночью будет идти дождь. Днем небольшие осадки возможны только на юго-востоке региона.

В Харькове ночью термометры будут показывать от 3 до 5 градусов, днем — 6 — 8, сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области ночью температура составит от 2 до 7 градусов, днем — 4 — 9.

Ветер северо-восточный — 7 — 12 м/с.