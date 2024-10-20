Як виглядає Харків та область після обстрілів РФ показала прокуратура (фото)
Вночі РФ випустила КАБ по Новобаварському району Харкова, а під ранок під авіаударом опинилися Дергачі, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
“За даними слідства, 19 жовтня близько 23:50 війська РФ здійснили атаку по Новобаварському району м. Харкова. Зафіксовано влучання у відкриту місцевість. Пошкоджено приватні домоволодіння та автомобілі. На щастя, без постраждалих. За попередніми даними, удар по місту був завданий гібридним боєприпасом “Грім-Е1”, – написали у прокуратурі.
“20 жовтня орієнтовно о 5:05 ворог здійснив авіаційний обстріл м. Дергачі. Пошкоджено багатоповерхівки, дах приватного будинку, а також адміністративну будівлю. Без загиблих та поранених осіб“, – додали правоохоронці.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 10:29;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вночі РФ випустила КАБ по Новобаварському району Харкова, а під ранок під авіаударом опинилися Дергачі, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.".