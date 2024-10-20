Как выглядит Харьков и область после обстрелов РФ показала прокуратура (фото)

Ночью РФ выпустила КАБ по Новобаварскому району Харькова, а под утро под авиаударом оказались Дергачи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«По данным следствия, 19 октября около 23:50 войска РФ совершили атаку по Новобаварскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание в открытую местность. Повреждены частные домовладения и автомобили. К счастью, без пострадавших. По предварительным данным, удар по городу был нанесен гибридным боеприпасом «Гром-Е1», – написали в прокуратуре.

«20 октября ориентировочно в 5:05 враг совершил авиационный обстрел г. Дергачи. Повреждены многоэтажки, крыша частного дома, а также административное здание. Без погибших и раненых», – добавили правоохранители.