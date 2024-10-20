Как выглядит Харьков и область после обстрелов РФ показала прокуратура (фото)
Ночью РФ выпустила КАБ по Новобаварскому району Харькова, а под утро под авиаударом оказались Дергачи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«По данным следствия, 19 октября около 23:50 войска РФ совершили атаку по Новобаварскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание в открытую местность. Повреждены частные домовладения и автомобили. К счастью, без пострадавших. По предварительным данным, удар по городу был нанесен гибридным боеприпасом «Гром-Е1», – написали в прокуратуре.
«20 октября ориентировочно в 5:05 враг совершил авиационный обстрел г. Дергачи. Повреждены многоэтажки, крыша частного дома, а также административное здание. Без погибших и раненых», – добавили правоохранители.
Читайте также: Россияне – в нескольких метрах от Оскола. ISW о результатах наступления врага
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрелы, прокуратура, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Как выглядит Харьков и область после обстрелов РФ показала прокуратура (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 10:29;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью РФ выпустила КАБ по Новобаварскому району Харькова, а под утро под авиаударом оказались Дергачи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".