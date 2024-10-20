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Как выглядит Харьков и область после обстрелов РФ показала прокуратура (фото)

Происшествия 10:29   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Как выглядит Харьков и область после обстрелов РФ показала прокуратура (фото)

Ночью РФ выпустила КАБ по Новобаварскому району Харькова, а под утро под авиаударом оказались Дергачи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«По данным следствия, 19 октября около 23:50 войска РФ совершили атаку по Новобаварскому району г. Харькова. Зафиксировано попадание в открытую местность. Повреждены частные домовладения и автомобили. К счастью, без пострадавших. По предварительным данным, удар по городу был нанесен гибридным боеприпасом «Гром-Е1», – написали в прокуратуре.

 

 

«20 октября ориентировочно в 5:05 враг совершил авиационный обстрел г. Дергачи. Повреждены многоэтажки, крыша частного дома, а также административное здание. Без погибших и раненых», – добавили правоохранители.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 10:29;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ночью РФ выпустила КАБ по Новобаварскому району Харькова, а под утро под авиаударом оказались Дергачи, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.".