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Россияне – в нескольких метрах от Оскола. ISW о результатах наступления врага

Украина 09:49   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Россияне – в нескольких метрах от Оскола. ISW о результатах наступления врага

Утром 20 октября в Институте изучения войны (ISW) проинформировали о наступлении врага на Харьковском и Купянском направлении, а также – о результатах штурмов РФ.

Недавно ВС РФ продвинулись на юго-востоке от Купянска, сообщили аналитики. На геолокационных кадрах видно, что оккупанты захватили новые территории в районе Кругляковки.

«Российские силы недавно продвинулись вдоль улицы Луговой на юго-западе от Кругляковки (юго-восточнее Купянска) во время усиленной механизированной атаки», – уточнили в ISW.

В результате – этого наступления враг находится всего в нескольких метрах от речки Оскол, утверждают в Институте изучения войны. Теперь, прогнозируют аналитики, россияне попытаются продвинуться к Купянску-Узловому.

«Российские блогеры утверждали, что российские войска продвинулись в Колесниковке (юго-восточнее Купянска) и в Торском (к западу от Кременной), но ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений. Российские войска продолжали наступательные действия к северо-востоку от Купянска в районе Глубовки и Синьковки; восточнее Купянска возле Кучеровки, Лозовой, Песчаного, Степной Новоселовки; юго-восточнее Купянска вблизи Новоосинового, Колесниковки и Кругляковки», – отметили аналитики.

На Харьковском направлении штурмы РФ оказались безуспешными, Сили обороны Украины отбили наступления врага, добавили в ISW.

Читайте также: Продвижение РФ на Купянщине: враг приближается к Кругляковке (Deep State)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 09:49;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 20 октября в Институте изучения войны (ISW) проинформировали о наступлении врага на Харьковском и Купянском направлении, а также –…".