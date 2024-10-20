Live
  • Вс 20.10.2024
  • Харьков  +6°С
  • USD 41.24
  • EUR 44.79

Продвижение РФ на Купянщине: враг приближается к Кругляковке (Deep State)

Украина 08:03   20.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Продвижение РФ на Купянщине: враг приближается к Кругляковке (Deep State)

Авторы проекта Deep State 20 октября обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что РФ смогла продвинуться на Купянском направлении.

По данным аналитиков Deep State, враг захватил часть новых территорий на Купянщине. В частности, в ходе штурмов оккупанты продвинулись в районе Кругляковки и Петропавловки.

Напомним, накануне разведка Минобороны Великобритании сообщила, что сейчас российские войска находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км к югу от Купянска. И РФ, вероятно, стремится снова оккупировать Купянск, являющийся важным железнодорожным узлом.

Читайте также: Без газа и света: жители Купянщины начали соглашаться на эвакуацию (видео)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения
Ночью в Харькове гремели взрывы: куда «прилетело», разрушения
20.10.2024, 07:08
«Глубокий кризис с теплоснабжением»: мэр города на Харьковщине бъет тревогу
«Глубокий кризис с теплоснабжением»: мэр города на Харьковщине бъет тревогу
18.10.2024, 22:12
Новости Харькова – главное за 20.10: ночной удар по Харькову, обстрелы области
Новости Харькова – главное за 20.10: ночной удар по Харькову, обстрелы области
20.10.2024, 09:12
Ночью заморозки и небольшой дождь: погода в Харькове и области на 20 октября
Ночью заморозки и небольшой дождь: погода в Харькове и области на 20 октября
19.10.2024, 20:03
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
Дорога на Купянск: ГУР выбило врага из важнейшего села на Харьковщине (видео)
18.10.2024, 19:05
24 боя было на Харьковщине, враг бил по области из авиации – данные Генштаба
24 боя было на Харьковщине, враг бил по области из авиации – данные Генштаба
20.10.2024, 09:04

Новости по теме:

15:21
РФ стремится снова оккупировать Купянск – британская разведка о ситуации
11:43
12 лет тюрьмы получил «начальник оккупационной полиции Харьковщины»
08:59
«Страшнее всего — ночью» — что говорят спасенные из Купянска (видео)
08:11
Генштаб: семь раз РФ наступала на севере Харьковщины, на Купянщине – 19 боев
13:15
«Враг уже приближался к границе Купянска на 4 км» — Синегубов

Вы читали новость: «Продвижение РФ на Купянщине: враг приближается к Кругляковке (Deep State)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 08:03;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State 20 октября обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что РФ смогла продвинуться на Купянском направлении.".