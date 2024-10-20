Продвижение РФ на Купянщине: враг приближается к Кругляковке (Deep State)
Авторы проекта Deep State 20 октября обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что РФ смогла продвинуться на Купянском направлении.
По данным аналитиков Deep State, враг захватил часть новых территорий на Купянщине. В частности, в ходе штурмов оккупанты продвинулись в районе Кругляковки и Петропавловки.
Напомним, накануне разведка Минобороны Великобритании сообщила, что сейчас российские войска находятся в нескольких сотнях метров от реки Оскол и примерно в 20 км к югу от Купянска. И РФ, вероятно, стремится снова оккупировать Купянск, являющийся важным железнодорожным узлом.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: купянск, наступ, наступление, рф, штурмы;
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- • Дата публикации материала: 20 октября 2024 в 08:03;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авторы проекта Deep State 20 октября обновили карту боевых действий на Харьковщине. На ней видно, что РФ смогла продвинуться на Купянском направлении.".