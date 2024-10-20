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Просування РФ на Куп’янщині: ворог наближається до Кругляківки (Deep State)

Україна 08:03   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Просування РФ на Куп’янщині: ворог наближається до Кругляківки (Deep State)

Автори проєкту Deep State 20 жовтня оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що РФ змогла просунутися на Куп’янському напрямку.

За даними аналітиків Deep State, ворог захопив частину нових територій на Куп’янщині. Зокрема, під час штурмів окупанти просунулися в районі Кругляківки та Петропавлівки.

Нагадаємо, напередодні розвідка Міноборони Великобританії повідомила, що зараз російські війська знаходяться за кількасот метрів від річки Оскіл і приблизно за 20 км на південь від Куп’янська. І РФ, ймовірно, прагне знову окупувати Куп’янськ, який є важливим залізничним вузлом.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Просування РФ на Куп’янщині: ворог наближається до Кругляківки (Deep State)»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 08:03;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Автори проєкту Deep State 20 жовтня оновили карту бойових дій на Харківщині. На ній видно, що РФ змогла просунутися на Куп’янському напрямку.".