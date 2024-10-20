Росіяни – у кількох метрах від Оскола. ISW про результати наступу ворога

Вранці 20 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про наступ ворога на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про результати штурмів РФ.

Нещодавно ЗС РФ просунулись на південному сході від Куп’янська, повідомили аналітики. На геолокаційних кадрах видно, що окупанти захопили нові території в районі Кругляківки.

“Російські сили нещодавно просунулися вздовж вулиці Лугової на південному заході від Кругляківки (південніше на схід від Куп’янська) під час посиленої механізованої атаки”, – уточнили в ISW.

В результаті цього ворог знаходиться всього за кілька метрів від річки Оскіл, стверджують в Інституті вивчення війни. Тепер, прогнозують аналітики, росіяни спробують просунутися до Куп’янська-Вузлового.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в Колісниківці (південніше на схід від Куп’янська) і в Торському (на захід від Кремінної), але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Глубівки та Синьківки; на схід від Куп’янська біля Кучерівки, Лозової, Піщаного, Степової Новоселівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Новоосинового, Колісниківки та Кругляківки”, – написали в Інституті вивчення війни.

На Харківському напрямку штурми РФ виявилися марними, Сили оборони України відбили наступ ворога, додали в ISW.