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Росіяни – у кількох метрах від Оскола. ISW про результати наступу ворога

Україна 09:49   20.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни – у кількох метрах від Оскола. ISW про результати наступу ворога

Вранці 20 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про наступ ворога на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про результати штурмів РФ.

Нещодавно ЗС РФ просунулись на південному сході від Куп’янська, повідомили аналітики. На геолокаційних кадрах видно, що окупанти захопили нові території в районі Кругляківки.

“Російські сили нещодавно просунулися вздовж вулиці Лугової на південному заході від Кругляківки (південніше на схід від Куп’янська) під час посиленої механізованої атаки”, – уточнили в ISW.

В результаті цього ворог знаходиться всього за кілька метрів від річки Оскіл, стверджують в Інституті вивчення війни. Тепер, прогнозують аналітики, росіяни спробують просунутися до Куп’янська-Вузлового.

“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в Колісниківці (південніше на схід від Куп’янська) і в Торському (на захід від Кремінної), але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Глубівки та Синьківки; на схід від Куп’янська біля Кучерівки, Лозової, Піщаного, Степової Новоселівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Новоосинового, Колісниківки та Кругляківки”, – написали в Інституті вивчення війни.

На Харківському напрямку штурми РФ виявилися марними, Сили оборони України відбили наступ ворога, додали в ISW.

Читайте також: Просування РФ на Куп’янщині: ворог наближається до Кругляківки (Deep State)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Росіяни – у кількох метрах від Оскола. ISW про результати наступу ворога»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 09:49;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про наступ ворога на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про результати штурмів РФ.".