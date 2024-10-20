Росіяни – у кількох метрах від Оскола. ISW про результати наступу ворога
Вранці 20 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про наступ ворога на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про результати штурмів РФ.
Нещодавно ЗС РФ просунулись на південному сході від Куп’янська, повідомили аналітики. На геолокаційних кадрах видно, що окупанти захопили нові території в районі Кругляківки.
“Російські сили нещодавно просунулися вздовж вулиці Лугової на південному заході від Кругляківки (південніше на схід від Куп’янська) під час посиленої механізованої атаки”, – уточнили в ISW.
В результаті цього ворог знаходиться всього за кілька метрів від річки Оскіл, стверджують в Інституті вивчення війни. Тепер, прогнозують аналітики, росіяни спробують просунутися до Куп’янська-Вузлового.
“Російські блогери стверджували, що російські війська просунулися в Колісниківці (південніше на схід від Куп’янська) і в Торському (на захід від Кремінної), але ISW не знайшло візуального підтвердження цих тверджень. Російські війська продовжували наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Глубівки та Синьківки; на схід від Куп’янська біля Кучерівки, Лозової, Піщаного, Степової Новоселівки; на південний схід від Куп’янська поблизу Новоосинового, Колісниківки та Кругляківки”, – написали в Інституті вивчення війни.
На Харківському напрямку штурми РФ виявилися марними, Сили оборони України відбили наступ ворога, додали в ISW.
Читайте також: Просування РФ на Куп’янщині: ворог наближається до Кругляківки (Deep State)
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: isw, атаки, наступ, рф;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Росіяни – у кількох метрах від Оскола. ISW про результати наступу ворога»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Жовтня 2024 в 09:49;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 20 жовтня в Інституті вивчення війни (ISW) поінформували про наступ ворога на Харківському та Куп’янському напрямку, а також – про результати штурмів РФ.".