КАБ упав у Черкаській Лозовій, на Куп’янщині – загиблий і поранена від ударів

Одна людина загинула та ще одна поранена внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області 22 жовтня.

Як інформують в облпрокуратурі, близько 10:30 війська РФ обстріляли село Кругляківка. Загинув 50-річний чоловік.

О 15:00 ворог завдав авіаударів, попередньо, двома ФАБ-500 з УМПК, по селу Лісна Стінка. Пошкоджені приватні домоволодіння.

Вже о 15:10 російські військові обстріляли Купʼянськ. Попередньо, з РСЗВ «Ураган». 65-річна жінка отримала поранення.

У Харківському районі близько 18-ї години ЗС РФ вдарили КАБом по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади. Пошкоджені житлові будинки. Минулося без постраждалих.

Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).