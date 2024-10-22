КАБ упав у Черкаській Лозовій, на Куп’янщині – загиблий і поранена від ударів
Одна людина загинула та ще одна поранена внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області 22 жовтня.
Як інформують в облпрокуратурі, близько 10:30 війська РФ обстріляли село Кругляківка. Загинув 50-річний чоловік.
О 15:00 ворог завдав авіаударів, попередньо, двома ФАБ-500 з УМПК, по селу Лісна Стінка. Пошкоджені приватні домоволодіння.
Вже о 15:10 російські військові обстріляли Купʼянськ. Попередньо, з РСЗВ «Ураган». 65-річна жінка отримала поранення.
У Харківському районі близько 18-ї години ЗС РФ вдарили КАБом по селу Черкаська Лозова Малоданилівської громади. Пошкоджені житлові будинки. Минулося без постраждалих.
Розпочаті досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 22:10;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Одна людина загинула та ще одна поранена внаслідок обстрілів Куп’янського району Харківської області 22 жовтня".