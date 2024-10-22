Вибух, який чули в Харкові: під ударом була Малоданилівська громада

Під ворожим обстрілом був один із населених пунктів Малоданилівської громади Харківського району Харківської області, повідомив її голова Олександр Гололобов.

«Є руйнування майна. Про постраждалих наразі інформація відсутня», — написав він.

Близько 17:45 у Харкові було чутно вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав бути в укриттях мешканців Харкова та Харківського району.