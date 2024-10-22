Вибух, який чули в Харкові: під ударом була Малоданилівська громада
Ілюстративне фото. Джерело: пресслужба ХМР
Під ворожим обстрілом був один із населених пунктів Малоданилівської громади Харківського району Харківської області, повідомив її голова Олександр Гололобов.
«Є руйнування майна. Про постраждалих наразі інформація відсутня», — написав він.
Близько 17:45 у Харкові було чутно вибух. Начальник ХОВА Олег Синєгубов закликав бути в укриттях мешканців Харкова та Харківського району.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 18:12;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під ворожим обстрілом був один із населених пунктів Малоданилівської громади Харківського району".