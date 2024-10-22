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Де атакував противник впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

Суспільство 16:22   22.10.2024
Вікторія Яковенко
Де атакував противник впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00 Фото: Генштаб ЗСУ

На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували в районах Стариці та Вовчанська. Тривають три бої. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Шість разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Захисники відбивали ворожі штурми поблизу Піщаного, Колісниківки та Лозової. Бої тривають.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 16:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували в районах Стариці та Вовчанська. Тривають три бої. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ.".