Де атакував противник впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00

На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували в районах Стариці та Вовчанська. Тривають три бої. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

Шість разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Захисники відбивали ворожі штурми поблизу Піщаного, Колісниківки та Лозової. Бої тривають.