Де атакував противник впродовж дня на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Фото: Генштаб ЗСУ
На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували в районах Стариці та Вовчанська. Тривають три бої. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
Шість разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Захисники відбивали ворожі штурми поблизу Піщаного, Колісниківки та Лозової. Бої тривають.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: атаки, бои, вовчанськ, генштаб, зведення, ЗСУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували в районах Стариці та Вовчанська. Тривають три бої. Ситуація контрольована, повідомив Генштаб ЗСУ.".