Росіяни зруйнували будинок українців і оселилися в ньому. СОУ знищили ворога
У 5-й Слобожанській бригаді НГУ показали, як знищили ворога на Вовчанському напрямку. Загарбників виявили в одному з окупованих населених пунктів.
“Загарбники облаштували собі «місце розташування» в одному з ними ж понівечених будинків. Координати залишків будівлі були передані розрахунку МТ-12 “Рапіра” артилерійської батареї 5 Слобожанської бригади НГУ, який завдав вогневого ураження по піхоті противника“, – написали українські захисники.
Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ
Внаслідок атаки ЗСУ ліквідували одного військового РФ. Ще троє – поранені.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: вовчанськ, нацгвардейцы, НГУ, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 11:17;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-й Слобожанській бригаді НГУ показали, як знищили ворога на Вовчанському напрямку. Загарбників виявили в одному з окупованих населених пунктів".