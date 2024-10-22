Росіяни зруйнували будинок українців і оселилися в ньому. СОУ знищили ворога

У 5-й Слобожанській бригаді НГУ показали, як знищили ворога на Вовчанському напрямку. Загарбників виявили в одному з окупованих населених пунктів.

“Загарбники облаштували собі «місце розташування» в одному з ними ж понівечених будинків. Координати залишків будівлі були передані розрахунку МТ-12 “Рапіра” артилерійської батареї 5 Слобожанської бригади НГУ, який завдав вогневого ураження по піхоті противника“, – написали українські захисники.

Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ

Внаслідок атаки ЗСУ ліквідували одного військового РФ. Ще троє – поранені.