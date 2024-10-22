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Росіяни зруйнували будинок українців і оселилися в ньому. СОУ знищили ворога

Україна 11:17   22.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Росіяни зруйнували будинок українців і оселилися в ньому. СОУ знищили ворога

У 5-й Слобожанській бригаді НГУ показали, як знищили ворога на Вовчанському напрямку. Загарбників виявили в одному з окупованих населених пунктів.

Загарбники облаштували собі «місце розташування» в одному з ними ж понівечених будинків. Координати залишків будівлі були передані розрахунку МТ-12 “Рапіра” артилерійської батареї 5 Слобожанської бригади НГУ, який завдав вогневого ураження по піхоті противника“, – написали українські захисники.

Відео: 5-та Слобожанська бригада НГУ

Внаслідок атаки ЗСУ ліквідували одного військового РФ. Ще троє – поранені.

Читайте також: За добу РФ обстріляла позиції ЗСУ 399 разів, ситуація важка – ОТУВ «Харків»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 11:17;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 5-й Слобожанській бригаді НГУ показали, як знищили ворога на Вовчанському напрямку. Загарбників виявили в одному з окупованих населених пунктів".