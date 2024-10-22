За добу РФ обстріляла позиції ЗСУ 399 разів, ситуація важка – ОТУВ «Харків»
Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували в ранковому зведенні 22 жовтня в ОТУВ “Харків”.
Загалом, зазначають у ЗСУ, ситуація на півночі Харківщини залишається стабільно тяжкою.
“Протягом минулої доби ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 17 НАР. Завдали 49 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 399 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.
Протягом доби ворог втратив 93 бійці: 33 убитих, 60 поранених. Також ЗСУ знищили 60 одиниць озброєння та спецтехніки: три артсистеми, шість авто, 4 одиниці спецтехніки, 43 БПЛА. Крім того, окупанти втратили 51 укриття, три стартові майданчики для запуску безпілотників, місце для зберігання БК.
Читайте також: Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Харків; Теги: бои, ЗСУ, обстріли, ОТГВ "Харьков";
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «За добу РФ обстріляла позиції ЗСУ 399 разів, ситуація важка – ОТУВ «Харків»»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 10:25;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували в ранковому зведенні 22 жовтня в ОТУВ “Харків”.".