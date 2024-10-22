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За добу РФ обстріляла позиції ЗСУ 399 разів, ситуація важка – ОТУВ «Харків»

Україна 10:25   22.10.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу РФ обстріляла позиції ЗСУ 399 разів, ситуація важка – ОТУВ «Харків» Фото: Генштаб ЗСУ

Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували в ранковому зведенні 22 жовтня в ОТУВ “Харків”.

Загалом, зазначають у ЗСУ, ситуація на півночі Харківщини залишається стабільно тяжкою.

Протягом минулої доби ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ.   російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 17 НАР. Завдали 49 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 399 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.

Протягом доби ворог втратив 93 бійці: 33 убитих, 60 поранених. Також ЗСУ знищили 60 одиниць озброєння та спецтехніки: три артсистеми, шість авто, 4 одиниці спецтехніки, 43 БПЛА. Крім того, окупанти втратили 51 укриття, три стартові майданчики для запуску безпілотників, місце для зберігання БК.

Читайте також: Наступ РФ на Харківщині, бої, обстріли: ранкове зведення від Генштабу

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Жовтня 2024 в 10:25;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували в ранковому зведенні 22 жовтня в ОТУВ “Харків”.".