За добу РФ обстріляла позиції ЗСУ 399 разів, ситуація важка – ОТУВ «Харків»

Про бої та обстріли на Харківському напрямку поінформували в ранковому зведенні 22 жовтня в ОТУВ “Харків”.

Загалом, зазначають у ЗСУ, ситуація на півночі Харківщини залишається стабільно тяжкою.

“Протягом минулої доби ворог продовжував штурмові дії, загалом відбулося три бойових зіткнення. Бої точилися в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ. російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 17 НАР. Завдали 49 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 399 обстрілів позицій захисників України“, – написали в ОТУВ “Харків”.

Протягом доби ворог втратив 93 бійці: 33 убитих, 60 поранених. Також ЗСУ знищили 60 одиниць озброєння та спецтехніки: три артсистеми, шість авто, 4 одиниці спецтехніки, 43 БПЛА. Крім того, окупанти втратили 51 укриття, три стартові майданчики для запуску безпілотників, місце для зберігання БК.