За сутки РФ обстреляла позиции ВСУ 399 раз, ситуация тяжелая – ОТГВ «Харьков»
О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 22 октября в ОТГВ «Харьков».
В целом, отмечают в ВСУ, ситуация на севере Харьковщины остается стабильно тяжелой.
«За прошедшие сутки враг продолжал штурмовые действия, в общей сложности произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 17 НАР. Нанесли 49 ударов дронами-камикадзе. Совершили 399 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».
В течение суток враг потерял 93 бойца: 33 убитых, 60 раненых. Также ВСУ уничтожили 60 единиц вооружения и спецтехники: три артсистемы, шесть авто, 4 единицы спецтехники, 43 БПЛА. Кроме того, оккупанты лишились 51 укрытия, три стартовые площадки для запуска беспилотников, место для хранения БК.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, ВСУ, обстрелы, ОТГВ "Харьков";
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 10:25;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 22 октября в ОТГВ «Харьков».".