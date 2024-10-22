Live
  • Вт 22.10.2024
  • Харьков  +13°С
  • USD 41.28
  • EUR 44.81

За сутки РФ обстреляла позиции ВСУ 399 раз, ситуация тяжелая – ОТГВ «Харьков»

Украина 10:25   22.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
За сутки РФ обстреляла позиции ВСУ 399 раз, ситуация тяжелая – ОТГВ «Харьков» Фото: Генштаб ВСУ

О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 22 октября в ОТГВ «Харьков».

В целом, отмечают в ВСУ, ситуация на севере Харьковщины остается стабильно тяжелой.

«За прошедшие сутки враг продолжал штурмовые действия, в общей сложности произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 17 НАР. Нанесли 49 ударов дронами-камикадзе. Совершили 399 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».

В течение суток враг потерял 93 бойца: 33 убитых, 60 раненых. Также ВСУ уничтожили 60 единиц вооружения и спецтехники: три артсистемы, шесть авто, 4 единицы спецтехники, 43 БПЛА. Кроме того, оккупанты лишились 51 укрытия, три стартовые площадки для запуска беспилотников, место для хранения БК.

Читайте также: Наступление РФ на Харьковщине, бои, обстрелы: утренняя сводка от Генштаба

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
Терехов о деньгах ЕБРР Харькову: Ни у одного города Украины нет такого ресурса
22.10.2024, 09:08
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
Харьковщина превращается в степь: что прогнозирует климатолог
22.10.2024, 07:54
Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу
Дикая история о подростках: на Харьковщине изнасиловали и подожгли школьницу
21.10.2024, 15:23
Будут ли у школьников осенние каникулы в этом году, рассказал Терехов
Будут ли у школьников осенние каникулы в этом году, рассказал Терехов
22.10.2024, 10:12
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
Все замы руководителя Харьковской облпрокуратуры уже с пенсией. Идет проверка
22.10.2024, 11:03
«Очень страшно. Вернулись – дом горит»: жители Ковшаровки о ситуации в поселке
«Очень страшно. Вернулись – дом горит»: жители Ковшаровки о ситуации в поселке
22.10.2024, 11:55

Новости по теме:

08:24
Наступление РФ на Харьковщине, бои, обстрелы: утренняя сводка от Генштаба
08:55
Генштаб о боях на Харьковщине, наступлении РФ и вражеских обстрелах
16:42
На Харьковском направлении идет бой, еще 3 – на Купянском: данные ГШ на 16:00
09:04
24 боя было на Харьковщине, враг бил по области из авиации – данные Генштаба
16:29
Шесть атак на Харьковском направлении, девять – на Купянском: ГШ на 16:00

Вы читали новость: «За сутки РФ обстреляла позиции ВСУ 399 раз, ситуация тяжелая – ОТГВ «Харьков»»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 22 октября в ОТГВ «Харьков».".