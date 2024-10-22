За сутки РФ обстреляла позиции ВСУ 399 раз, ситуация тяжелая – ОТГВ «Харьков»

О боях и обстрелах на Харьковском направлении проинформировали в утренней сводке 22 октября в ОТГВ «Харьков».

В целом, отмечают в ВСУ, ситуация на севере Харьковщины остается стабильно тяжелой.

«За прошедшие сутки враг продолжал штурмовые действия, в общей сложности произошло три боевых столкновения. Бои шли в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск. Российские оккупанты нанесли 2 авиаудара с использованием 17 НАР. Нанесли 49 ударов дронами-камикадзе. Совершили 399 обстрелов позиций защитников Украины», – написали в ОТГВ «Харьков».

В течение суток враг потерял 93 бойца: 33 убитых, 60 раненых. Также ВСУ уничтожили 60 единиц вооружения и спецтехники: три артсистемы, шесть авто, 4 единицы спецтехники, 43 БПЛА. Кроме того, оккупанты лишились 51 укрытия, три стартовые площадки для запуска беспилотников, место для хранения БК.