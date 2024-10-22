Наступление РФ на Харьковщине, бои, обстрелы: утренняя сводка от Генштаба
Фото: Генштаб ВСУ
В утренней сводке 22 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковщине – боях, обстрелах и попытках РФ оккупировать новые территории.
На Харьковском направлении враг пытался наступать три раза в районе Липцев и Волчанска, сообщили в Генштабе.
Кроме того, на Купянском – украинские защитники отбили пять вражеских атак.
«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Зеленого Гая, Вишневого и Лозовой», – добавили в ГШ.
Под вражескими авиаударами оказалась Лозовая, отметили в Генштабе.
Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: бои, Генштаб ВСУ, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 октября 2024 в 08:24;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В утренней сводке 22 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковщине – боях, обстрелах и попытках РФ оккупировать новые территории.".