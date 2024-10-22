Наступление РФ на Харьковщине, бои, обстрелы: утренняя сводка от Генштаба

В утренней сводке 22 октября Генштаб ВСУ проинформировал о ситуации на Харьковщине – боях, обстрелах и попытках РФ оккупировать новые территории.

На Харьковском направлении враг пытался наступать три раза в районе Липцев и Волчанска, сообщили в Генштабе.

Кроме того, на Купянском – украинские защитники отбили пять вражеских атак.

«Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Петропавловки, Зеленого Гая, Вишневого и Лозовой», – добавили в ГШ.

Под вражескими авиаударами оказалась Лозовая, отметили в Генштабе.

Также в ГШ обновили информацию о потерях ВС РФ.